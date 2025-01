Peugeot E-208 e E-308 auto più efficienti secondo l’Ecotest ADAC 2024

Peugeot celebra un importante successo: i modelli elettrici E-208 e E-308 si sono classificati rispettivamente al primo e al secondo posto nell’Ecotest 2024 condotto da ADAC, la principale associazione automobilistica europea. Questo studio indipendente valuta l’efficienza dei veicoli in condizioni di guida reale, confermando l’impegno del marchio nel guidare la transizione verso la mobilità elettrica in Europa.

L’Ecotest di ADAC misura il consumo energetico effettivo dei veicoli sul mercato europeo. Nel 2024, le Peugeot E-208 ed E-308, dotate di un motore elettrico da 115 kW (156 CV), hanno conquistato le prime posizioni tra 84 modelli testati. Anche la E-2008 si è distinta, risultando la più efficiente tra i SUV e classificandosi al 6° posto assoluto. Questi riconoscimenti sottolineano l’eccellenza tecnica e l’efficienza dei veicoli della casa del leone, offrendo ai clienti soluzioni all’avanguardia per una mobilità sostenibile.

I risultati ottenuti nell’Ecotest 2024 sottolineano l’efficienza dei modelli elettrici Peugeot, frutto del lavoro sinergico tra ingegneri e designer, con attenzione a motori, batterie e aerodinamica. La E-208, E-308 ed E-2008 si distinguono nei rispettivi segmenti con consumi energetici eccellenti: 16 kWh/100 km, 16,3 kWh/100 km e 17,9 kWh/100 km (dati ADAC, incluse le perdite di ricarica). Inoltre, offrono autonomie di riferimento: fino a 410 km per la E-208, 413 km per la E-308 e 406 km per la E-2008 (ciclo WLTP).

Tutti i modelli sono progettati per una ricarica rapida, dal 20% all’80% in soli 30 minuti. Con 12 modelli nella gamma elettrica, Peugeot si posiziona tra i leader europei per varietà ed efficienza, evidenziato anche dalla nuova E-3008 Long Range con 700 km di autonomia. La “Promessa Elettrica” di Peugeot include garanzie estese, una wallbox gratuita e l’accesso a oltre 800.000 punti di ricarica in Europa.