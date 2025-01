Dodge Charger Daytona in Europa, la muscle car attraverserà l’Atlantico entro il 2025

Le muscle car hanno sempre esercitato un fascino irresistibile sugli automobilisti del Vecchio Continente, e l’annuncio di Stellantis non potrà che entusiasmare i fan europei. Il colosso automobilistico, che include il celebre marchio Dodge, ha infatti confermato che la leggendaria Dodge Charger arriverà in Europa e in Medio Oriente sia in versione elettrica che con motore endotermico.

La nuova gamma della Dodge Charger si prepara dunque a conquistare il mercato europeo, con le vendite che inizieranno ufficialmente nella seconda metà del prossimo anno tramite i rivenditori autorizzati. Gli appassionati avranno a disposizione una scelta completa: modelli a due o quattro porte, equipaggiati con propulsori a combustione interna oppure completamente elettrici.

L’approdo della Charger nel 2025 segnerà un momento storico per gli estimatori delle muscle car e per gli amanti del marchio Dodge, portando con sé una nuova ondata di innovazione e tradizione. Dopo il debutto negli Stati Uniti della Charger Daytona, la variante elettrica a due porte, l’espansione della gamma in Europa rappresenterà un passo decisivo verso la mobilità sostenibile del marchio, senza dimenticare chi predilige il classico ruggito dei motori termici.

Anche se non è ancora pubblico l’elenco completo delle versioni disponibili, la Dodge Charger elettrica sarà proposta in due configurazioni principali. La versione d’ingresso, dotata di due motori elettrici, eroga una potenza di 456 CV e 547 Nm di coppia, alimentata da una batteria da 100,5 kWh. La seconda variante, la Daytona Scat Pack, offre prestazioni di alto livello con 630 CV, 849 Nm e un’accelerazione da 0 a 96 km/h in soli 3,3 secondi. Per gli amanti dei motori tradizionali, le versioni endotermiche non mancheranno.

Disponibili in versione berlina e coupé, saranno alimentate dal potente motore Hurricane, un sei cilindri in linea da 3.0 litri. Due le configurazioni: una da 420 CV e 637 Nm e una più performante da 550 CV e 746 Nm. Entrambe adotteranno un cambio automatico a otto rapporti 880RE, evoluzione del sistema ZF, offrendo un’esperienza di guida all’insegna della potenza e del controllo.