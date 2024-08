Dodge in un video fa ascoltare il rombo definitivo della nuova Charger Daytona

Dodge ha raggiunto un nuovo picco oggi, svelando il sound finale del nuovissimo sistema di scarico a camera Fratzonic della Dodge Charger Daytona durante un’anteprima della conferenza stampa dell’evento Roadkill Nights Powered by Dodge. Il sistema in attesa di brevetto infrange i preconcetti di un tipico veicolo elettrico a batteria, offrendo un rombo caratteristico e un’uscita di onde sonore tattili che fungeranno da colonna sonora per la Dodge Charger Daytona R/T 2024 completamente elettrica e per la Dodge Charger Daytona Scat Pack.

Dodge svela le prestazioni finali del nuovissimo sistema di scarico Fratzonic Chambered Exhaust della Dodge Charger Daytona

“Il primo scarico a camera Fratzonic al mondo porta il rombo crudo dell’iconica potenza Dodge alla prossima generazione di Dodge Charger Daytona completamente elettrica”, ha affermato Matt McAlear, CEO del marchio Dodge – Stellantis. “Sappiamo che i nostri appassionati di Dodge vogliono quella sensazione viscerale che si prova quando si guida una muscle car Dodge, e il nuovo sistema Fratzonic della Charger offre lo spirito adrenalinico che si aspettano. Reagisce a input e situazioni di guida specifiche, offrendo al guidatore una connessione diretta con la sua nuova Charger. In parole povere, quando la senti e la senti, saprai che è una Dodge Charger Daytona.”

Il nome Fratzonic si ispira allo storico logo Fratzog del marchio Dodge, il nuovo simbolo dei veicoli di nuova generazione del marchio Dodge e in primo piano sulla nuovissima Dodge Charger. La Dodge Charger Daytona SRT Concept svelata nell’agosto 2022, ha anticipato una versione prototipo del profilo audio Fratzonic Chambered Exhaust.

Il marchio Dodge ha continuato a perfezionare le note sulle prestazioni del sistema prima di consolidare la personalità unica della nuovissima Dodge Charger.

La nuovissima Dodge Charger, la muscle car del futuro del marchio Dodge, farà il suo debutto pubblico all’annuale festival Roadkill Nights Powered by Dodge horsepower, giunto al nono anno e in programma per il 10 agosto presso l’M1 Concourse di Pontiac, nel Michigan.

Il sistema di scarico Fratzonic Chambered Exhaust in attesa di brevetto sui modelli Dodge Charger Daytona è dotato di doppi trasduttori su misura ad alta efficienza a larghezza di banda estrema abbinati a doppi Fratzonic Radiatori passivi a camera caricata, tutti alloggiati in un involucro personalizzato e alimentati da un amplificatore dedicato con una potenza fino a 600 watt.

Le caratteristiche del sistema lavorano di concerto per generare un profondo rombo e una sensazione viscerale che si allinea con il DNA Dodge. Quattro boccole isolanti in elastomero progettate su misura supportano il sistema Fratzonic, funzionando in modo simile agli isolatori di uno scarico di un motore a combustione interna per migliorare ulteriormente il profilo delle prestazioni del veicolo.

Lo scarico Fratzonic Chambered Exhaust incorpora input del conducente e del veicolo, come la posizione del pedale dell’acceleratore, la velocità e la coppia erogata, per offrire i toni prestazionali distintivi della Charger Daytona. I suoni distintivi del veicolo forniscono un feedback essenziale al conducente, specialmente in pista e a velocità elevate, per migliorare la sensazione immersiva in auto.

L’intensità acustica è legata a prestazioni più elevate: la modalità Sport offre un’uscita sonora media, mentre le modalità Drag, Drift, Donut e Track offrono un rombo più forte. È disponibile anche una modalità Stealth completamente silenziosa, con controlli dello scarico Fratzonic Chambered Exhaust accessibili tramite il touchscreen centrale standard da 12,3 pollici della Charger Daytona.

Dodge lancia una nuova serie video, “Built Upon a Legacy”, che mette in evidenza sfaccettature e caratteristiche rivoluzionarie della nuovissima Dodge Charger Daytona di nuova generazione. La serie video in 20 parti coprirà tre capitoli distinti che documentano ciò che rende unica la nuova Charger: Design Reimagined, Power Transformed e Innovation Unleashed. Un nuovo video debutterà ogni settimana sul canale YouTube ufficiale del marchio Dodge.

Il primo episodio del capitolo Design Reimagined esce oggi, con un focus su elementi come il pass-through anteriore esterno R-wing e gli interni dinamici incentrati sul conducente, caratteristiche che evocano l’eredità del design del marchio Dodge, distinguendo al contempo la Charger Daytona dal tipico veicolo elettrico a batteria.