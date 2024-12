Dodge Charger Daytona: la cugina di Alfa Romeo Giulia arriverà in Europa nel 2026 secondo indiscrezioni

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti, Dodge sarebbe pronta a portare la sua nuova Dodge Charger Daytona completamente elettrica in Europa a partire dal 2026. Questo ovviamente rappresenterebbe un importante passo avanti per il marchio americano a livello internazionale. Questa muscle car iconica, rinomata per il suo design audace e le prestazioni di altissimo livello, dovrebbe essere disponibile nel vecchio continente sia in versione a due porte che nella variante a quattro porte, offrendo ai clienti europei un’esperienza davvero unica unendo tradizione e innovazione.

Negli USA sono sicuri: Dodge Charger Daytona dal 2026 anche in Europa

La produzione della Dodge Charger Daytona avviene nello stabilimento di Windsor, in Ontario, Canada, e il debutto sulle strade del nostro continente dovrebbe avvenire tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, rappresentando un nuovo ed entusiasmante capitolo nella storia del marchio americano in Europa.

La nuova Dodge Charger Daytona segna l’inizio di una nuova era per le muscle car elettriche, grazie a un sistema di propulsione da 400 volt che include un pacco batterie ad alta tensione e moduli di azionamento elettrico (EDM) anteriori e posteriori. L’EDM anteriore migliora l’efficienza e l’autonomia, mentre quello posteriore, con differenziale meccanico a slittamento limitato, ottimizza trazione e prestazioni.

Entrambi i moduli sono basati su un’architettura 3 in 1, che combina inverter, cambio e motore, producendo 335 cavalli (250 kW) e 425 Nm di coppia. La batteria da 100,5 kWh offre una scarica massima di 550 kW, permettendo accelerazioni rapide, ideali per le performance tipiche di Dodge. La sua struttura a celle prismatiche garantisce stabilità termica e temperature più basse durante la guida intensa, mentre la chimica delle celle, composta da alluminio, nichel e cobalto, ottimizza l’efficienza energetica e le prestazioni.

Nel 2026, la nuova Dodge Charger Daytona dovrebbe essere disponibile in Europa nelle varianti R/T e Scat Pack. La versione R/T offrirà una potenza di 456 cavalli (340 kW) e 547 Nm di coppia, mentre la Scat Pack sarà equipaggiata con un motore da 590 cavalli (440 kW) e 850 Nm di coppia. Entrambe le configurazioni saranno dotate di una trasmissione a velocità singola, sebbene in futuro sia prevista l’introduzione della nuova trasmissione multi-velocità eRupt, che debutterà nel modello SRT Banshee da 800 volt. Vedremo dunque se queste voci relative alla nuova muscle car elettrica si confermeranno esatte.