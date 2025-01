Ram e Cummins estendono la partnership fino al 2030

Ram e Cummins hanno celebrato una partnership di oltre 35 anni con l’annuncio dell’estensione della collaborazione fino al 2030. Questa notizia è stata accompagnata dal lancio del nuovo motore turbodiesel Cummins da 6,7 litri di nuova generazione, progettato per equipaggiare i pick-up Ram 2500/3500 Heavy Duty del 2025 e i modelli Chassis Cab 3500/4500/5500. Costruito a Columbus, Indiana, questo motore rappresenta l’ultima evoluzione tecnologica di Cummins, promettendo significativi miglioramenti in termini di prestazioni, durata ed efficienza per entrambi i segmenti di veicoli.

Ram e Cummins estendono la loro partnership riaffermando l’impegno di entrambe le aziende nel fornire soluzioni all’avanguardia

Il nuovo propulsore da 6,7 litri offre numeri impressionanti: 430 cavalli di potenza per i Ram 2500/3500 Heavy Duty, mentre per i modelli Chassis Cab la potenza è di 360 cavalli. Questi motori sono accoppiati a una nuova serie di trasmissioni automatiche Powerline a 8 velocità sviluppate da ZF, che migliorano la reattività, l’erogazione di potenza e la guidabilità complessiva dei veicoli.

Inoltre, le capacità di traino sono state potenziate, consentendo ai pick-up Ram 2500 di offrire accelerazioni più rapide, inclusi tempi migliorati da 0 a 100 e nel quarto di miglio durante il traino di carichi pesanti. Gli ingegneri hanno anche dedicato attenzione ai miglioramenti del comfort di guida, riducendo rumore, vibrazioni e durezza (NVH) grazie a innovazioni come gli ingranaggi del treno valvole elicoidali.

Per una maggiore praticità, Cummins ha riprogettato la manutenibilità del motore. I filtri dell’olio e del carburante montati in alto rendono la manutenzione più rapida e semplice, mentre gli aggiornamenti software over-the-air possono ora essere eseguiti direttamente dall’interno del pickup.

Un nuovo sistema di alimentazione ad alta pressione e tecnologie avanzate per le emissioni assicurano che il motore rimanga efficiente, rispettando al contempo standard ambientali più severi. Anche le prestazioni in climi freddi sono state ottimizzate grazie alla nuova tecnologia delle candelette che riduce i tempi di avviamento a temperature estreme, garantendo affidabilità in tutte le condizioni.

Dall’introduzione del primo Ram Heavy Duty con motore Cummins nel 1989, la collaborazione ha stabilito parametri di riferimento in termini di potenza, durata e innovazione. La continuazione di questa partnership riafferma l’impegno di entrambe le aziende nel fornire soluzioni all’avanguardia per i proprietari di camion pesanti, rendendo la gamma Ram Heavy Duty 2025 la più avanzata di sempre.