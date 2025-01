I nuovi Ram 2500 e 3500 Heavy Duty sono stati svelati

Oggi, Ram ha presentato i suoi nuovi pickup pesanti Ram 2500 e 3500 Heavy Duty dotati di un nuovo motore Cummins High-Output Turbo Diesel da 6,7 ​​litri. Essi offrono incessantemente il massimo sforzo con una combinazione unica di comfort eccezionale, innovazione, tecnologia e capacità.

I nuovi Ram 2500 e 3500 Heavy Duty stabiliscono nuovi standard in termini di comfort, tecnologia, innovazione e opzioni di allestimento

“Oltre il 70% dei clienti Ram di veicoli pesanti opta per il diesel e per il 2025 abbiamo sfruttato questa richiesta e la durevolezza a lungo termine con un motore Cummins migliorato abbinato a una nuova trasmissione a otto velocità”, ha affermato Tim Kuniskis. “Questo è un segmento di pick-up molto specifico che richiede uno strumento potente: ogni Ram 2500 2025 che vendiamo consente il potenziale di 1075 Nm di coppia in ogni marcia, per un aumento del 70% nell’erogazione della coppia rispetto alla precedente generazione 2500”.

Il Ram 2500 e 3500 Heavy Duty 2025 offre ai clienti due opzioni di motore: il nuovo motore Cummins High-Output Turbo Diesel da 6,7 ​​litri e il motore HEMI V-8 standard da 6,4 litri. Il nuovo motore Cummins Turbo Diesel e gli aggiornamenti della trasmissione a otto velocità TorqueFlite HD consentono una capacità di traino di 36.610 libbre con un rapporto al ponte posteriore più efficiente nei consumi di 3,42. In precedenza, il traino massimo era disponibile solo con un rapporto al ponte di 4,10.

Il Ram 2500 2025 offre ora il motore Cummins High-Output Turbo Diesel, che si traduce in tempi più rapidi da 0 a 100 (6,9 secondi contro 8,0 secondi sul MY 2024). Un nuovo cambio elettronico al piantone dello sterzo e una trasmissione automatica a otto velocità TorqueFlite HD sono di serie su entrambi i motori.Il sistema di controllo motore Ram Heavy Duty riconosce se il camion è carico o scarico e la nuova trasmissione TorqueFlite consente partenze fluide in seconda marcia quando è scarico.

Il nuovissimo Cummins High-Output Turbo Diesel da 6,7 ​​litri ha una potenza nominale di 430 cavalli, mentre il 6,4 litri HEMI V-8 ha una potenza nominale di 405 cavalli. La capacità include una capacità di traino massima di 36.610 libbre (diesel) e un carico utile massimo di 7.590 libbre (benzina). I pesi massimi del rimorchio con collo d’oca massimo e gancio convenzionale Ram 3500 Heavy Duty per il 2025 sono rispettivamente di 36.610 libbre e 23.000 libbre.

Per il 2025, la gamma Ram Heavy Duty include i modelli Tradesman, Big Horn/Lone Star, Laramie, Rebel, Power Wagon, Limited Longhorn e Limited. L’intera gamma Ram offrirà ai clienti veicoli a benzina, turbodiesel ed elettrici di riferimento che svolgono il duro lavoro e accompagnano le famiglie dove devono andare. Ram è impegnata nell’innovazione e nella leadership del gruppo propulsore con una gamma che comprende tutto ciò che gli acquirenti di camion desiderano e di cui hanno bisogno.

Il nuovo Ram Heavy Duty 2025 fa parte del significativo contributo di Ram al piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis per guidare il modo in cui il mondo si muove offrendo soluzioni di mobilità innovative, pulite, sicure e convenienti. La riduzione delle emissioni di gas serra è un elemento chiave del piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis. Stellantis si impegna a ridurre la propria impronta di carbonio del 50% entro il 2030, il tutto raggiungendo zero emissioni nette di carbonio entro il 2038. I nuovi camion Ram 2500 e 3500 Heavy Duty 2025 dovrebbero arrivare nelle concessionarie questo trimestre (Q1 2025).

Lavorando a stretto contatto con Cummins, il motore Turbo Diesel a 6 cilindri in linea High-Output da 6,7 ​​litri vanta diversi miglioramenti in termini di guidabilità, risparmio di carburante, durata, avviamento, facilità di manutenzione e rumore, vibrazioni e durezza (NVH).

Un blocco e una testa riprogettati, pistoni robusti per impieghi gravosi, un nuovo collettore di aspirazione ad alte prestazioni, un nuovo turbo, valvole di aspirazione/scarico più grandi per un flusso di porta migliorato e un sistema di alimentazione ad alta pressione migliorano la durata e l’efficienza distintive del diesel.

Per semplificare la manutenzione e migliorare il flusso d’aria e le prestazioni, il nuovo motore Cummins utilizza una geometria della porta di aspirazione migliorata per iniettori di alimentazione dall’alto, lubrificazione a carico dall’alto e filtri del carburante integrati. Per aiutare i clienti in ambienti estremamente freddi, i camion Ram Heavy Duty dotati di Cummins High-Output Turbo Diesel utilizzano candelette. Rumore, vibrazioni e durezza sono stati ridotti utilizzando ingranaggi di trasmissione elicoidali.

I nuovi Ram 2500 e 3500 Heavy Duty del 2025 integrano la trasmissione automatica a otto velocità TorqueFlite HD che presenta un regime motore di crociera inferiore e prestazioni migliorate su strade dissestate. Gli ampi rapporti di trasmissione consentono una riduzione del rapporto dell’asse posteriore senza compromettere la capacità. La trasmissione automatica a otto velocità TorqueFlite HD e il nuovo cambio elettronico al piantone dello sterzo sono ora di serie su entrambe le opzioni di motore.

Per il 2025, i pick-up Ram Heavy Duty presentano griglie aggiornate con un design unico, a seconda del livello di allestimento selezionato. Sono disponibili nuovi fari LED premium, inclusi due proiettori bifunzionali, mentre i LED sono ora di serie.

Il miglior vano portaoggetti bloccabile del segmento continua a essere disponibile con RamBox, dotato di una presa da 115 volt. L’esclusivo sistema di gestione del carico RamBox include contenitori portaoggetti versatili, resistenti alle intemperie, bloccabili, illuminati e drenabili integrati nelle guide del cassone. Disponibile con RamBox è un divisore del cassone del pick-up e un sistema di guide del carico con quattro tacchetti scorrevoli e regolabili.

Altri aggiornamenti del design esterno includono nuovi cerchi adatti a un’ampia gamma di acquirenti e disponibili in interpretazioni uniche come dettato dal modello. I nuovi fanali posteriori a incandescenza sono di serie, mentre una versione premium con LED con monitoraggio degli angoli ciechi è disponibile su modelli selezionati.

I nuovi pickup Ram 2500 e 3500 Heavy Duty del 2025 sono dotati del sistema Uconnect più recente e avanzato di sempre, con un display touchscreen da 12 pollici migliorato o un nuovo display da 14,5 pollici e un’esperienza utente intuitiva. Il sistema Uconnect 5 offre ancora più servizi e funzionalità connesse per una facilità d’uso senza pari.