DS Automobiles: con il nuovo codice della strada si ampliano le opzioni per i neopatentati

Con l’inizio del nuovo anno, è entrato in vigore ufficialmente il rinnovato Codice della Strada, che ha introdotto diverse modifiche alla circolazione dei veicoli, inclusa una revisione delle restrizioni per i neopatentati, valide nei primi tre anni dopo l’ottenimento della patente di guida. Fino all’anno scorso, infatti, per i neopatentati esisteva un divieto che limitava l’uso di automobili con una potenza specifica (ossia il rapporto tra peso e potenza) superiore a 55 kW/t, con un limite massimo di potenza fissato a 70 kW (pari a 95 CV) durante il primo anno di possesso della patente B. Questa restrizione limitava notevolmente le opzioni a disposizione dei giovani, spingendo spesso le famiglie a dover acquistare un secondo veicolo conforme a tali limiti.

Ecco le auto presenti nella gamma di DS Automobiles perfette per i neopatentati

La nuova normativa amplia il periodo di restrizioni per i neopatentati a tre anni dal conseguimento della patente e alza i limiti relativi alla potenza specifica, che ora arriva a 75 kW/t (equivalenti a 101,9 CV per tonnellata), mentre la potenza complessiva delle vetture consentite è aumentata a 105 kW (pari a 142 CV). Questo nuovo limite si applica anche ai veicoli elettrici e ibridi plug-in. Per quanto riguarda le auto totalmente elettriche, i neopatentati possono ora utilizzare modelli con una potenza di picco fino a 250 kW (340 CV). Con queste modifiche, si apre la possibilità per i giovani conducenti di accedere alla gamma esclusiva di DS Automobiles, un’ampia scelta di modelli che soddisfano le necessità di chi cerca comfort e praticità, senza sacrificare il piacere di guida e la versatilità per tutta la famiglia.

Tra i modelli del marchio francese che rispettano i nuovi limiti, si distinguono l’elegante SUV urbano DS 3, disponibile con motorizzazioni Hybrid ed E-Tense, la berlina premium DS 4 con motori ibridi e diesel, e la DS 7 BlueHDi, un C-SUV di classe superiore che offre comfort, innovazione e sicurezza ai massimi livelli. Grazie a tecnologie avanzate e a un design esclusivo, DS Automobiles garantisce un’esperienza di guida indimenticabile, anche per i neopatentati, rispettando pienamente le nuove disposizioni del Codice della Strada.

La DS 3 è pensata per chi desidera un’auto compatta con uno stile unico e tecnologie all’avanguardia. Questo SUV premium si distingue per il suo design audace e moderno, con linee scolpite e dettagli eleganti come la griglia frontale cromata e i fari LED Matrix Vision, che conferiscono al veicolo un carattere inconfondibile. La personalizzazione è una delle sue caratteristiche principali, offrendo la possibilità di scegliere tra diverse combinazioni di colori per il tetto e altri particolari. Gli interni, rifiniti con materiali pregiati come pelle Nappa e Alcantara, creano un ambiente lussuoso e confortevole. L’abitacolo è progettato per unire estetica e funzionalità, con un design che richiama il mondo dell’alta moda e l’adozione delle ultime innovazioni tecnologiche.

La DS 3 è dotata di un sistema di infotainment avanzato con touchscreen da 10,3 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, un sistema di navigazione connesso e funzioni di guida semi-autonoma grazie al DS Drive Assist. La gamma motorizzazioni comprende versioni a benzina, diesel, ibrida e completamente elettrica con il modello DS 3 E-Tense, che garantisce un’autonomia di circa 400 km nel ciclo WLTP, perfetta per chi cerca una soluzione di mobilità sostenibile sia in città che per i viaggi più lunghi. In termini di sicurezza, la DS 3 è equipaggiata con sistemi avanzati come la frenata automatica d’emergenza, il rilevamento della stanchezza del conducente, il riconoscimento dei segnali stradali e il monitoraggio dell’angolo cieco.

La DS 4 si distingue per il suo design atletico e compatto, che fonde armoniosamente linee fluide con profili decisi, grazie a una forma aerodinamica e carismatica che ne esalta l’efficienza. Il raffinato stile francese è ulteriormente enfatizzato dalla scelta di materiali di alta qualità come pelle, Alcantara®, carbonio e legno, tutti lavorati con tecniche innovative e incorporati nell’abitacolo. L’attenzione meticolosa ai dettagli e l’integrazione della tecnologia sono evidenti in caratteristiche come l’insonorizzazione di livello superiore, che garantisce un ambiente tranquillo e confortevole, e il sistema innovativo di night vision. Questi elementi rendono la DS 4 un SUV premium che offre un’esperienza di guida unica, arricchita dalle tecnologie più avanzate, inclusa l’integrazione di ChatGPT.

Inoltre, la tecnologia ibrida autoricaricabile della DS 4 garantisce maggiore comfort, efficienza energetica e riduzione dei costi di gestione rispetto ai motori a benzina, senza necessitare di ricariche esterne. Il sistema di gestione della batteria è completamente automatizzato, ricaricandosi mentre si guida senza la necessità di collegamenti a una presa. Il motore ibrido combina un motore a benzina da 136 CV e 230 Nm con un cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti e un motore elettrico da 21 kW (28 CV) e 55 Nm, alimentato da una batteria agli ioni di litio NMC da 0,9 kWh che supporta l’impianto autoricaricabile.

La DS 7 è un veicolo che unisce lusso, prestazioni e tecnologia avanzata. Il design raffinato include una griglia frontale ampia, dettagli cromati e fari a LED DS Active Vision che creano un’illuminazione dinamica. Gli interni sono realizzati con materiali pregiati come pelle, Alcantara e legno, offrendo un ambiente ispirato all’alta moda. I sedili, con funzione massaggiante, riscaldamento e ventilazione, garantiscono il massimo comfort. Il sistema infotainment include un touchscreen da 12 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Le motorizzazioni, tra cui il Diesel BlueHDi 130 CV, riducono significativamente le emissioni. La sicurezza è garantita da tecnologie avanzate come DS Drive Assist, Night Vision e frenata d’emergenza automatica.