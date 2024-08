Nuova DS 7: sarà questo il suo design?

DS7 Crossback è stata lanciata nel 2017 e ha subito un restyling nel 2022, momento in cui il nome è stato abbreviato a DS 7. Questo modello rappresenta il SUV più lussuoso di Stellantis costruito sulla piattaforma EMP2, posizionandosi al di sopra di altre vetture con cui condivide la meccanica, come la Peugeot 3008, la Citroën C5 Aircross e la Opel Grandland. In tanti adesso si aspettano la nuova DS 7 il cui arrivo potrebbe avvenire tra la fine del 2025 e gli inizi del 2026.

Ecco come potrebbe apparire la nuova DS 7 che forse vedremo nel corso del 2026

Della nuova DS 7 sappiamo che sarà costruita su piattaforma STLA Medium di Stellantis e questo cambiamento consentirà alla casa automobilistica francese di offrire una gamma di propulsori, tra cui opzioni mild-hybrid, plug-in hybrid e completamente elettriche, ampliando il suo appeal nel mercato dei SUV. Al momento nessun prototipo del modello è stato avvistato. Questo a differenza della DS 8 che invece è stata già fotografata in diverse occasioni. Nonostante ciò il sito Carscoops ha pubblicato un render che ipotizza quello che potrebbe essere lo stile di questo futuro modello.

Questo render ipotizza un SUV dal carattere più raffinato e dinamico rispetto all’attuale DS7. La griglia esagonale resta protagonista del frontale della nuova DS 7, ma i fari sono ora più sottili e aggressivi, con DRL più affilati che conferiscono un aspetto audace. Il profilo appare più scolpito, con linee ispirate al crossover DS4 più compatto. Sul retro, troviamo fanali posteriori sottili e raffinati, dettagli decorativi come prese d’aria e un diffusore aerodinamico senza scarichi visibili. Seguendo la recente strategia del marchio, l’emblema DS è accompagnato dalla scritta “DS Automobiles”, sottolineando con chiarezza le origini del SUV.

Ci aspettiamo che la nuova DS 7 sia più grande della generazione attuale forse avvicinandosi o superando i 4.650 mm di lunghezza della nuova Opel Grandland. Allo stesso modo, si prevede che il passo della DS 7 si estenderà dagli attuali 2.730 mm ad almeno 2.784 mm. Per quanto riguarda gli interni, subiranno una revisione significativa, con l’obiettivo di rivaleggiare con Mercedes, BMW e Audi in termini di qualità percepita, incorporando al contempo gli ultimi progressi in termini di comfort, sicurezza e infotainment.

Infine per quanto riguarda la gamma di motori, si prevede che la versione base della nuova DS 7 sarà equipaggiata con il noto motore a benzina turbo a tre cilindri da 1,2 litri, abbinato a un sistema mild-hybrid a 48 volt integrato nel cambio automatico a doppia frizione a sei marce. Chi cerca più potenza opterà per le versioni ibrida plug-in e completamente elettrica del SUV. Infine per quanto riguarda le versioni completamente elettriche pensiamo che possa avere molto in comune con la Peugeot e-3008 che dispone di versioni a motore singolo da 210 e 230 cavalli e a doppio motore da 320 cavalli. L’autonomia dovrebbe essere intorno ai 700 km. Al momento non c’è una data certa per il debutto ma come abbiamo detto in precedenza, si ipotizza che il SUV sarà svelato da DS tra la fine del 2025 e gli inizi del 2026.