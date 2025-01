DS 4, non solo un nome nuovo: ecco come cambia col restyling

Le prime foto spia circolano da qualche ora, ma un primo bilancio del restyling che cambierà lo stile della DS 4 si può fare già. La berlina compatta del costruttore francese, fra quelli del comparto Premium di casa Stellantis assieme ad Alfa Romeo e Lancia, sarà sottoposta infatti ad un leggero restyling oltre che ad un praticamente certo cambio di nome. In entrambi i casi sarà messo a punto un adattamento ai dettami proposti con la recente DS N°8, sia in termini di stile che di denominazione appunto; la prossima DS 4 muterà nome proprio in DS N°4.

Quella oggi in essere rappresenta la seconda generazione di DS 4 e si porta sulle spalle quattro anni di anzianità, essendo stata presentata nel 2021; un lasso temporale utile a praticarne un lieve restyling. A giudicare proprio dalle prime immagini apparse in rete, la cura stilistica si concentrerà esclusivamente sul frontale e sull’area più alta della sezione posteriore. Allo stesso tempo, oltre al fatto che cambierà nome, dovrebbe debuttare per la prima volta anche una motorizzazione elettrica. Per vederla in maniera definitiva bisognerà attendere la primavera per giungere nei concessionari del marchio durante la seconda metà dell’anno.

Elettrico e piccoli interventi stilistici saranno al centro della prossima DS 4 (o N°4)

Al centro della revisione stilistica dell’attuale DS 4 c’è la volontà di puntare su un approccio stilistico che sia figlio del nuovo corso di stile avviato con l’appena presentata DS N°8, ne deriva che il frontale permetterà di ragionare in questi termini con molta efficacia. Per questo motivo le camuffature si concentrano esclusivamente sul frontale, sul retro e sulla parte bassa delle portiere.

Questa ricostruzione de L’Automobile Magazine dovrebbe risultare assai fedele alla prossima DS N°4 – Immagine L’Automobile Magazine | Didier Ric

Il frontale sembra mantenere l’impostazione dei fari, ma sotto le camuffature si scorge ovviamente la nuova calandra che introdurrà gli elementi luminosi verticali e il nuovo logo allo stesso modo di quanto già visto sulla N°8 oltre alle nuove luci diurne più taglienti nell’aspetto generale. Scompare quindi la grande calandra centrale ereditata dal precedente corso stilistico aperto con DS 7 Crossback e DS 9. Dietro dovrebbe cambiare in maniera molto contenuta, forse agendo su qualche semplificazione dei fanali e sul nuovo lettering utilizzato per il marchio e per la denominazione del modello; la nuova DS N°4 sarà prodotta ancora presso lo stabilimento Stellantis di Rüsselsheim, in Germania.

Anche all’interno troveremo qualche piccolo adattamento stilistico. Dovrebbe infatti essere escluso dalla nuova generazione il piccolo touchscreen posto oggi fra i due sedili anteriori; difficilmente vedremo invece il nuovo volante a quattro razze visto sulla DS N°8. La nuova generazione di DS 4 porterà invece al debutto, per la prima volta su questo modello, anche un’unità elettrica che dovrebbe essere la medesima vista sulla Peugeot e-408 con i suoi 210 cavalli di potenza erogata e un valore di autonomia con una singola ricarica nell’ordine dei 450 chilometri percorribili.