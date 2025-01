Fiat Fastback Hybrid, quali cambiamenti arrivano rispetto alle versioni tradizionali

La Fiat Fastback Hybrid debutta con l’ambiziosa promessa di rendere più accessibile la tecnologia ibrida. Disponibile in due varianti nel mercato brasiliano, Audace Turbo 200 Hybrid Flex e Impetus Turbo 200 Hybrid Flex, questa nuova versione del SUV segna l’ingresso di Fiat nel segmento degli ibridi, sviluppato interamente per il mercato locale.

La differenza di prezzo tra le due versioni è giustificata da dettagli premium aggiuntivi nella variante Impetus, come il sensore di parcheggio anteriore, un quadro strumenti digitale da 7 pollici e cerchi in lega da 18 pollici.

Entrambe le configurazioni della Fiat Fastback ibrido in listino offrono un pacchetto tecnologico avanzato, che include ADAS (sistemi di assistenza alla guida), frenata autonoma d’emergenza, avviso di cambio corsia, controllo abbaglianti, quattro airbag, e una serie di dotazioni come caricatore wireless e un sistema multimediale con schermo da 10,1 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay wireless.

Dal punto di vista tecnico, la Fiat Fastback Hybrid adotta un motore 1.0 turbo tre cilindri da 130 CV, abbinato a una tecnologia Mild Hybrid (MHEV) da 12V. Questa configurazione non permette al veicolo di muoversi esclusivamente in modalità elettrica, ma include un sistema Belt Starter Generator (BSG) che sostituisce il tradizionale motorino di avviamento, fornendo un piccolo supporto elettrico durante l’accelerazione e recuperando energia in frenata.

La batteria agli ioni di litio, posizionata sotto il sedile del conducente, consente una leggera ottimizzazione delle prestazioni, con un’aggiunta di 4 CV e 1 kgfm di coppia. I consumi dichiarati mostrano miglioramenti rispetto alla versione tradizionale, con medie di 12,6 km/l (benzina) e 8,9 km/l (etanolo) in città, mentre in autostrada raggiungono 13,9 km/l (benzina) e 9,8 km/l (etanolo).

La Fiat Fastback Hybrid si distingue comunque per comfort e spazio. Con dimensioni generose (4,42 metri di lunghezza e un bagagliaio da 516 litri), offre una buona abitabilità, anche se il tetto inclinato limita la comodità per i passeggeri più alti. Gli interni, ben rifiniti, sono realizzati con prevalenza di plastiche rigide. In definitiva, la Fiat Fastback Hybrid punta a democratizzare l’ibridazione e rappresenta un passo importante nel mercato brasiliano verso la sostenibilità.