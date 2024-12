Nuova Fiat Fastback: la Panda con la coda potrebbe diventare un cult

Nuova Fiat Fastback dovrebbe essere il terzo modello della nuova gamma Panda a debuttare sul mercato dopo Fiat Grande Panda, che abbiamo già conosciuto, e la nuova Fiat Multipla che con buona probabilità vedremo nel corso del prossimo anno. Il nome di questo modello non è stato ancora confermato ufficialmente. C’è chi parla di Fiat Panda Fastback ma non è da escludere che alla fine il nome sia diverso.

In tanti pensano che la nuova Fiat Fastback possa entrare nel cuore della gente come prima Panda con la coda

Qualcuno pensa che alla fine questa auto si possa semplicemente chiamare nuova Fiat Fastback dato che andrà a sostituire nella gamma sudamericana di Fiat l’omonimo modello, ma in questo caso per dar vita ad un’auto globale che sarà prodotta e commercializzata anche per l’Europa e il Nord Africa. Questa auto che avrà un look diverso rispetto alle altre auto della gamma di Fiat è destinata a far parlare di se a lungo per essere la prima Panda con la coda. Se infatti nella zona anteriore la vettura sarà molto simile a Fiat Grande Panda e nuova Fiat Multipla, al posteriore la presenza della coda con un lunotto spiovente, pur mantenendo le linee squadrate delle sorelle, dovrebbe essere una caratteristica unica che non passerà di certo inosservata.

Anche le motorizzazioni della nuova Fiat Fastback potrebbero riflettere il legame con la Grande Panda, offrendo soluzioni diversificate per soddisfare le esigenze del mercato. La Fastback dovrebbe debuttare in una versione mild hybrid a benzina, equipaggiata con un motore 1.2 da 100 CV abbinato a un cambio automatico a doppia frizione con sei rapporti, per garantire una guida fluida ed efficiente. Accanto a questa variante, è prevista una versione completamente elettrica, progettata per chi cerca un’opzione a zero emissioni, in linea con le crescenti richieste di mobilità sostenibile. Queste scelte meccaniche sottolineano l’attenzione del marchio verso l’innovazione e l’adattamento alle tendenze del mercato automobilistico moderno.