Fiat Fastback supera le 100mila unità prodotte in Brasile

Da concept car presentata al Motor Show di San Paolo nel 2018 a uno dei modelli di riferimento del segmento. Si tratta della Fiat Fastback, arrivata sul mercato brasiliano nel 2022 e diventata un successo per il marchio, superando le 100mila unità prodotte in questo mese di settembre. Sviluppata e prodotta presso lo Stellantis Betim Automotive Hub (MG), la Fastback ha inaugurato una nuova categoria di B-SUV: il SUV Coupé. Inoltre, è anche il modello più completo della linea di autovetture del marchio.

Fiat Fastback, arrivata sul mercato brasiliano nel 2022, ha superato le 100mila unità prodotte

Vale la pena sottolineare che Fastback è il secondo SUV Fiat prodotto in Brasile e, insieme alla Pulse, ha rafforzato la presenza del marchio in uno dei segmenti in più rapida crescita del Paese. Il mese scorso Fiat si è classificata al terzo posto nel competitivo mercato dei SUV, con 7.962 unità immatricolate e una quota del 9,9%. Fiat Fastback, a sua volta, ha registrato più di 4.408 unità vendute nel mese di agosto, una delle migliori performance dal lancio. Oltre al Brasile, il modello viene attualmente esportato in 14 paesi.

La Fastback combina le migliori qualità di un SUV, come la struttura robusta e l’elevata altezza da terra, con l’eleganza di una coupé. Disponibile in cinque versioni – Fastback Turbo 200 AT, Audace T200 AT, Impetus T200 AT, Limited Edition Powered by Abarth T270 AT e Abarth – il modello soddisfa i desideri dei consumatori di SUV, offrendo il bagagliaio più grande della categoria, ampio spazio interno e un delle altezze più elevate rispetto al suolo, oltre ad una posizione di guida rialzata. Il suo aspetto distintivo, ispirato al rinomato design italiano, rafforza ulteriormente la raffinatezza del veicolo.

L’intera linea Fastback è dotata di motori turbo, offrendo due opzioni di motore. Il motore Turbo 200 Flex, da 130 cavalli con l’etanolo (125 cavalli con la benzina) e 200 Nm di coppia, accelera da 0 a 100 km/h in soli 9,4 secondi, risultando il più veloce tra i modelli 1.0 turbo. Il motore Turbo 270 Flex, disponibile nelle versioni Limited Edition Powered by Abarth e Abarth, eroga 185 CV con etanolo (180 CV con benzina) e 270 Nm di coppia, consentendo alla Fiat Fastback di raggiungere i 100 km/h in soli 7,6 secondi con etanolo .

“Fiat Fastback è il miglior esempio dell’attuale momento Fiat in Brasile. Con il suo design audace, la tecnologia all’avanguardia e i motori che combinano potenza ed efficienza, si distingue per la sua raffinatezza e versatilità, portando tutta l’innovazione e lo spirito pionieristico già noti a Vincitore di numerosi premi, il modello è già una storia di successo per il marchio e raggiungere la soglia delle 100mila unità prodotte è un grande traguardo che riflette l’accettazione da parte del pubblico e la forza del modello.” sottolinea Alexandre Aquino, vicepresidente del Marchio Fiat per il Sud America.