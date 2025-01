Peugeot annuncia il debutto di nuovi motori per i suoi veicoli commerciali in Brasile

Peugeot si muove verso il futuro dei veicoli commerciali leggeri con il lancio di nuovi motori per gli iconici Partner Rapid ed Expert in Brasile. Impegnato su efficienza, potenza ed economia, il marchio del leone consolida ulteriormente la sua presenza nel segmento.

Nuovi motori in Brasile per Peugeot Partner Rapid ed Expert

Dal suo lancio nel 2022, Peugeot Partner Rapid si è distinto come un vero simbolo di innovazione, ora dotato di un robusto motore GSE 1.3 Flex. Questo motore, riconosciuto per la sua eccellente coppia ai bassi regimi, eroga ben 107 CV e 134 Nm di coppia con etanolo. Un parametro importante per l’utilizzo di veicoli come il Peugeot Partner Rapid, il consumo di carburante è ancora migliore con il nuovo motore. Con 8,7 km/l nel ciclo urbano (etanolo), i guadagni sono del 7,27%, e nel ciclo autostradale la misurazione è di 9,6 km/l (etanolo), ovvero il 14,56% più efficiente. Inoltre, Partner Rapid ha ricevuto da Inmetro il voto “A”, garantendo risparmio ed efficienza, caratteristiche essenziali per l’imprenditore moderno.

La nuova versione offre numerose innovazioni che migliorano performance, comfort e praticità. Tra le principali novità spicca il motore GSE 1.3 Flex, che combina efficienza e versatilità, accompagnato dal sistema iTPMS per monitorare la pressione dei pneumatici, uno sterzo elettrico per una guida più precisa e un sensore di temperatura esterna utile in diverse condizioni climatiche.

Gli interni sono stati progettati per garantire un comfort superiore, ideali per affrontare lunghi viaggi. La plancia funzionale ed ergonomica, insieme all’aria condizionata e ai sistemi elettrici per chiusura e finestrini, rende l’abitacolo accogliente e pratico. L’organizzazione è ottimizzata grazie a 18,5 litri di spazio dedicato per piccoli oggetti, perfetto per accessori essenziali come bottiglie d’acqua o carte.

La capacità di carico non delude: con 3,3 m³ di volume e fino a 650 kg di capacità, le porte con apertura fino a 180° semplificano le operazioni di carico. Infine, la sicurezza è garantita da sistemi avanzati come il controllo di stabilità, l’avviso di frenata di emergenza e l’Hill Assist, per affrontare ogni viaggio con serenità.

Peugeot Expert 2025 inizia l’anno con una rivoluzione nel suo motore. Ora dotato di un potente motore 2.2 Turbodiesel, che eroga 150 CV e 370 Nm di coppia, questo modello si distingue non solo per la sua robustezza, ma anche per la sua efficienza. Con consumi ridotti dell’8,5%, la Expert può raggiungere su strada fino a 13,7 km/l, risultando la scelta ideale per chi cerca il risparmio senza rinunciare alle prestazioni.

Peugeot Expert si distingue per le sue prestazioni sorprendenti, dimostrate dall’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 13,1 secondi, che assicura una guida agile e reattiva in ogni situazione. Lato tecnologia, spicca il nuovo design moderno e l’innovativo sistema Connect Fleet, che consente di monitorare l’intera flotta con semplicità e precisione, offrendo un controllo completo e migliorando l’efficienza operativa.

La capacità di carico è uno dei punti di forza: con quasi 1,5 tonnellate di portata e un volume di 6,1 m³, questo veicolo è progettato per affrontare le sfide quotidiane, soddisfacendo anche le esigenze più impegnative. Infine, la sicurezza è stata ulteriormente migliorata grazie a una struttura robusta e a funzionalità avanzate, che garantiscono la protezione sia del conducente che del carico, rendendo l’Expert una scelta affidabile e versatile.

Entrambi i modelli, Partner Rapid ed Expert, saranno presto disponibili presso le concessionarie Peugeot di tutto il Brasile, supportati dai programmi Peugeot Confiance e Flexcare, che offrono vantaggi post-vendita senza pari. La casa del leone continua a soddisfare le esigenze dei consumatori esigenti, offrendo veicoli che uniscono affidabilità, efficienza e innovazione.