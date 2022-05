Peugeot Partner Rapid 2023: ampliata la gamma di veicoli commerciali

Peugeot ha svelato nelle scorse ore il Peugeot Partner Rapid 2023, il primo progetto del brand francese che si allinea alla piattaforma Stellantis. Prodotta nello stabilimento di Betim (MG), la novità racchiude in sé tutta la tradizione e la competenza del gruppo nello sviluppo dei veicoli commerciali leggeri.

La casa automobilistica francese scommette anche sulle caratteristiche post-vendita e sull’attuale potenziale di crescita in Brasile. Il Partner Rapid 2023 raggiunge la rete di concessionarie in tutto il paese, con il successo assicurato dei programmi Rede Pro e Total Care Pro.

Peugeot Partner Rapid 2023: svelato il nuovo furgoncino per il mercato brasiliano

Il nuovo Peugeot Partner Rapid si adatta al profilo di un consumatore esigente, che ha bisogno di un veicolo affidabile, progettato per coprire le esigenze di spazio di carico, efficienza, sicurezza e comfort.

L’esperienza di guida del Partner Rapid è simile a quella di un’auto, a cominciare dal design ben risolto e aerodinamico. I fari affusolati sono sagomati su paraurti, parafanghi e cofano, formando una forte firma frontale, completata da DRL integrati nei fendinebbia e dal logo del Leone posizionato al centro dell’esclusiva griglia anteriore.

Lateralmente, il clou è il telaio della portiera, che protegge la carrozzeria dai piccoli urti, tipici dei parcheggi. Qui troviamo la scritta Rapid e gli indicatori di direzione integrati negli specchietti che sono disponibili di serie.

I cerchi sono da 14”, con calotte integrali e identificazione Peugeot. Nella parte posteriore, che dà accesso al vano di carico, è possibile trovare il logo del brand e il monogramma identificativo di Partner.

L’abitacolo

L’interno è estremamente confortevole e funzionale, soprattutto per chi trascorre ore nel traffico. Sulla plancia, il guidatore ha a disposizione il cluster con computer di bordo a sei funzioni, contagiri e contachilometri parzialmente digitale. Il volante porta il logo del Leone ed è regolabile in altezza.

Il nuovo Partner Rapid porta anche un ampio elenco di dotazioni di serie, che comprende aria condizionata, sterzo idraulico, sedile guidatore e volante con regolazione in altezza, chiusure elettriche e finestrini con sistema One Touch, predisposizione radio, salvacoppa, antifurto e molto altro ancora.

Il lato interno porta il tono scuro e ha una serie di porta oggetti per facilitare l’organizzazione dell’utente, con diversi scomparti, che aggiungono fino a 18,5 litri di volume. Tra questi, ad esempio, c’è uno spazio pensato per contenere una macchinetta per le carte e una bottiglia d’acqua, oltre al vano portaoggetti che dispone di una propria illuminazione.

Il vano di carico offre un totale di 3,3 m³ di volume, in grado di contenere fino a 650 kg, supportato da protezione del carico, illuminazione, tappetini e porte che si aprono fino a 180°. Il Peugeot Partner Rapid 2023 garantisce così lo spazio ideale per trasportare un buon volume di carico, beneficiando al contempo delle dimensioni del veicolo, simili a quelle di una vettura, che aggiungono molto al professionista che ha bisogno di agilità negli spostamenti e nelle manovre, soprattutto nei grandi centri urbani.

Il motore

Il nuovo furgoncino debutta con il motore Fire Evo Flex 16V da 1.4 litri, che funziona in combinazione con un cambio manuale a 5 marce ed è stato preparato per soddisfare le nuove norme Proconve su emissioni e rumore (PL7).

Riconosciuto per la sua eccellente coppia ai bassi regimi, questo motore sviluppa 86 CV di potenza e 120 Nm di coppia massima con etanolo, offrendo agilità ed efficienza essenziali quando si tratta di trasporto merci. Con un voto “A” in Inmetro, garantisce anche il risparmio, altro aspetto fondamentale per l’imprenditore nella scelta di un veicolo.

Per finire, il nuovo modello di Peugeot si distingue anche in termini di sicurezza, offrendo di serie controllo della stabilità e della trazione e avviso di frenata di emergenza (che attiva automaticamente le luci di emergenza oltre alle luci di stop, allertando gli altri conducenti e riducendo il rischio collisioni).

Il Peugeot Partner Rapid 2023 è infine dotato di barra laterale e pannello porta rinforzati con schiuma specifica, che contribuiscono a un migliore assorbimento degli urti in caso di urto laterale.