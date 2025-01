Nell’ambito della fiera della mobilità Vienna Drive, che si svolgerà a Vienna dal 16 al 19 gennaio, Citroën presenta ai visitatori due anteprime austriache: la nuova C4 Hybrid e la Holidays. Verrà presentata anche la Citroën ë- C3.

Citroën presenta la sua gamma rinnovata alla fiera della mobilità Vienna Drive dal 16 al 19 gennaio

La nuova Citroën C3 è conveniente e offre un nuovo approccio alla mobilità con un design moderno e accattivante, una grande versatilità e tutte le caratteristiche previste in questo segmento. La quarta generazione del modello assicura un comfort ancora maggiore a bordo con l’introduzione delle sospensioni Citroën Advanced Comfort, dei sedili Advanced Comfort ridisegnati e del concetto C-Zen Lounge. La ë-C3 offre un’autonomia impressionante fino a 324 chilometri secondo WLTP, una potenza di 84 kW/113 CV e un equipaggiamento moderno che non lascia nulla a desiderare.

Citroën ridefinisce il segmento delle berline compatte con la nuova C4. Con una silhouette innovativa che unisce eleganza e versatilità, la nuova C4 è più dinamica ed elegante che mai. La moderna combinazione tra la sportività di una berlina in stile coupé e gli elementi discreti di un SUV conferisce al modello una presenza sorprendente. La sezione anteriore è stata reinterpretata con un linguaggio di design più maturo e strutturato, che riflette l’attuale identità del marchio. Nella parte posteriore, Citroën punta su linee più armoniose ed equilibrate, che rendono la nuova C4 ancora più espressiva. All’interno, gli occupanti possono aspettarsi un’esperienza di comfort maggiore grazie ai nuovi sedili Advanced Comfort® e ad un cruscotto ottimizzato. La C4 sarà disponibile in versione ibrida ed elettrica e semplificherà il percorso verso l’elettromobilità.

Il Citroën Holidays è un moderno camper che combina perfettamente comfort, funzionalità e idoneità all’uso quotidiano. Con un massimo di quattro posti letto, una cucina integrata, un tetto apribile, sedili anteriori girevoli e un tavolo rimovibile, è ottimizzato fino all’ultimo dettaglio per esperienze di viaggio senza restrizioni. Basato sullo SpaceTourer rivisto, colpisce per il design contemporaneo, un sistema di infotainment all’avanguardia con touchscreen da 10 pollici e fino a 17 sistemi di assistenza alla guida. Con le sue dotazioni complete, le dimensioni compatte e il servosterzo, rimane pratico e manovrabile anche nella vita di tutti i giorni. Citroën Holidays offre il mix perfetto di avventura, libertà e idoneità alla quotidianità. Per le Citroën Holidays saranno disponibili due varianti diesel.

Chi desidera vivere dal vivo la Citroënë-C3, C4 e Holidays, avrà l’opportunità di farlo alla fiera della mobilità e alle fiere delle vacanze Vienna Drive dal 16 al 19 gennaio. La fiera della mobilità Vienna Drive si svolgerà nel padiglione B della Fiera di Vienna (Messeplatz 1, 1020 Vienna).