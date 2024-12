Citroën ë-C3 premiata agli Automobile Awards 2024

Durante la prestigiosa cerimonia degli Automobile Awards, tenutasi il 12 dicembre 2024 nella splendida cornice dell’Automobile Club de France, la Citroën ë-C3 è stata protagonista assoluta, ricevendo numerosi riconoscimenti di rilievo. Il modello ha ottenuto il prestigioso “Good Deal Award 2024” grazie al suo straordinario rapporto qualità-prezzo, un risultato che sottolinea il valore offerto ai consumatori.

Inoltre, la ë-C3 si è posizionata al terzo posto come “Auto preferita dai francesi”, confermando il forte apprezzamento del pubblico. A completare questo trionfo, il modello ha conquistato anche il People’s Choice del Grand Prix degli Automobile Awards 2024, assegnato attraverso i voti diretti del pubblico francese.

La Citroën ë-C3 vince il “Good Deal Award” 2024, che premia il miglior rapporto qualità-prezzo

Questi importanti premi rappresentano un chiaro riconoscimento dell’impegno di Citroën nel realizzare la sua ambiziosa visione: rendere la mobilità elettrica accessibile e alla portata di tutti, offrendo soluzioni che combinano innovazione, praticità e convenienza economica per una vasta gamma di clienti.

Con un prezzo altamente competitivo, un’autonomia che raggiunge fino a 440 chilometri in ambiente urbano e un equipaggiamento tecnologico all’avanguardia, la Citroën ë-C3 si impone come un modello capace di ridefinire gli standard delle city car elettriche. Questo veicolo compatto e innovativo integra soluzioni avanzate che rispondono perfettamente alle esigenze moderne, come il sistema di ricarica rapida, progettato per offrire una notevole praticità: consente infatti di passare dal 20% all’80% della capacità della batteria in soli 26 minuti.

Inoltre, la ë-C3 mantiene un livello di comfort senza pari, grazie all’esclusiva combinazione dei sedili ergonomici e delle sospensioni Citroën Advanced Comfort. Questi elementi sono stati appositamente progettati per garantire un’esperienza di guida estremamente piacevole e rilassante, che non solo riduce l’affaticamento durante i viaggi più lunghi, ma contribuisce anche a un piacere di guida unico nel suo segmento.

In riferimento al concetto di “Good Deal”, Citroën ha reso ancora più semplice e conveniente mettersi al volante della nuova ë-C3 in Italia, grazie all’iniziativa “Elettrico Facile”, disponibile fino al 31 dicembre. Questo programma rappresenta un concreto contributo di Citroën per promuovere una mobilità elettrica più accessibile a un pubblico sempre più ampio.

L’innovazione, la semplicità e l’accessibilità si riflettono anche nella formula finanziaria proposta, pensata per adattarsi alle esigenze dei clienti. Con un anticipo di soli 11.950 Euro, senza alcuna rata per i primi due anni e una possibile rata finale di 11.950 Euro (TAN fisso 0%; TAEG 0,13%), si può diventare proprietari della nuova ë-C3 You 83 kW. Al termine dei 24 mesi, è possibile scegliere se restituire il veicolo, garantendo così la massima flessibilità.

Questa versione della ë-C3 è già dotata di un equipaggiamento completo che include sensori di parcheggio posteriori, il pratico Citroën Head Up Display, le rinomate Sospensioni Citroën Advanced Comfort e il sistema My Citroën Play con Smartphone Station, che rendono ogni viaggio più confortevole, intuitivo e tecnologicamente avanzato.