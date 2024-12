Nuova Citroen C3 con motore PureTech 1.2: c’è da preoccuparsi?

Nuova Citroen C3 è una delle auto più in voga in questo momento tra quelle lanciate di recente sul mercato da Stellantis come dimostrano i dati di vendita che sembrano essere estremamente lusinghieri. Questa vettura viene proposta in versione elettrica, ibrida e a benzina. Tra le opzioni vi sono anche quelle che adottano il discusso motore PureTech 1.2 al centro dell’attenzione da tempo per i suoi noti problemi.

Il motore PureTech 1.2 della nuova Citroen C3 è sicuro? Ecco come stanno le cose

Quello che tanti si stanno chiedendo in questo momento e se ci sono problemi per la Nuova Citroen C3 con motore PureTech 1.2. Dobbiamo precisare che nonostante i tanti problemi relativi a questo motore, quello montato sulla nuova auto di Citroen è la terza generazione del propulsore che sembra aver risolto tutti i suoi problemi.

Rispetto alle due generazioni precedenti, che presentavano diversi problemi, Stellantis ha apportato cambiamenti significativi. La cilindrata da 1.2 è rimasta invariata, così come le dimensioni dell’alesaggio (75 mm) e dell’interasse (82 mm). Tuttavia, sono stati completamente rivisitati tutti i componenti più importanti, come la testata, il turbo, il monoblocco, l’albero motore, l’iniezione, la distribuzione e il volano. Inoltre, è stata adottata una catena di distribuzione al posto della problematica cinghia in bagno d’olio, che rappresentava il punto debole dei precedenti motori PureTech 1.2.

Dunque tutto dovrebbe essere sotto controllo per la nuova Citroen C3 e i suoi numerosi clienti con l’auto che già ha registrato decine di migalia di ordini in tutta Europa. Tra l’altro lo stesso motore lo ritroveremo in nmoltissime altre auto di Stellantis a cominciare dalla “Gemella” di C3 Fiat Grande Panda il cui debutto sul mercato in Italia avverrà nel 2025.