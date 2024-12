Svelata la nuova DS N°8: prime immagini ufficiali

La DS N°8 (pronuncia: “DS numero otto” ) inaugura una nuova era per DS Automobiles. La nuova ammiraglia del marchio premium parigino del Gruppo Stellantis è un SUV coupé di lusso. Primo modello di DS Automobiles ad essere offerto esclusivamente con trazione elettrica, DS N°8 unisce un’autonomia notevole di 750 chilometri con comfort ed eleganza ai massimi livelli. Ne è un esempio il DS Neckwarmer, che su richiesta soffia aria calda nel collo dei passeggeri, portando così il comfort termico a un nuovo livello. La nuova ammiraglia di DS Automobiles sarà ordinabile all’inizio del 2025. Il lancio sul mercato avverrà a metà anno.

La DS N°8 è la nuova ammiraglia del marchio premium parigino DS Automobiles

La DS N°8, esclusivamente elettrica, si ispira al concept DS Aero Sport Lounge. Il SUV coupé particolarmente efficiente dal punto di vista aerodinamico è lungo 4,82 metri, largo 1,90 metri e alto solo 1,58 metri. Il passo è di ben 2,90 metri. Il valore di resistenza all’aria (cd) di 0,24 è uno dei migliori di questa classe di veicoli e garantisce un’autonomia impressionante fino a 750 chilometri (secondo il ciclo WLTP).

La DS N°8 si basa sulla piattaforma STLA Medium, modificata in alcuni punti. Sono disponibili tre livelli di prestazioni tra cui scegliere. Con 169 kW (230 CV) e 180 kW (245 CV), il SUV coupé viene alimentato dalle ruote anteriori [consumo energetico 12,4 kWh/100 km; Emissioni di CO2 0 g/km; Classe CO2: A*]. La versione top da 257 kW (350 CV) offre una trazione integrale variabile a controllo elettronico con motori elettrici su entrambi gli assi. La velocità massima è sempre limitata a 190 km/h [consumo energetico 14,2 kWh/100 km; Emissioni di CO2 0 g/km; Classe CO2: A*].

Oltre alla frenatura meccanica, la nuova DS N°8 decelera utilizzando il recupero dell’energia frenante (tre livelli di efficienza selezionabili tramite i bilancieri al volante); Il funzionamento a pedale singolo può essere attivato anche tramite un pulsante all’interno. In questa modalità, con un po’ di pratica, il veicolo può essere guidato in gran parte senza utilizzare il freno meccanico e persino decelerare fino all’arresto.

È possibile scegliere tra due pacchi batteria. La batteria standard offre una capacità utilizzabile di 74 kWh ed è riservata al modello da 169 kW. Nelle altre due varianti della nuova DS N°8 è installata una batteria a lunga autonomia con una capacità netta di 97,2 kWh, offerta come optional per il modello base; Il pacco batteria più grande fornisce prestazioni migliorate per un breve periodo. Con la trazione anteriore, 169 kW (230 CV) diventano 191 kW (260 CV) e 180 kW (245 CV) si trasformano in 206 kW (280 CV). Nella versione a trazione integrale sono disponibili per un breve periodo 276 kW (375 CV).

Entrambi i pacchi batteria della nuova DS N°8 consentono una corrente di carica massima di 160 kW. Con un adeguato precondizionamento, la batteria può essere caricata dal 20 all’80% in 27 minuti presso una stazione di ricarica rapida. Dopo una pausa di ricarica di soli dieci minuti è nuovamente disponibile un’autonomia di 200 chilometri. L’equipaggiamento di serie comprende un caricabatterie di bordo per una capacità di ricarica di 11 kW (in seguito anche 22 kW come optional).

Il frontale della nuova DS N°8 è decorato con una firma luminosa a forma di V. I fari stretti sono costituiti da tre moduli orizzontali, ciascuno con otto LED. I fari e le luci di marcia diurna disposte verticalmente sottolineano la larghezza della carrozzeria. Anche la griglia illuminata del DS Luminascreen presenta linee verticali. Per la prima volta su un modello di serie di DS Automobiles, anche il logo DS sulla griglia del radiatore è illuminato e anche le luci posteriori presentano una firma luminosa verticale.

La carrozzeria è progettata per la massima efficienza aerodinamica. Il cofano è abbassato molto. Le maniglie delle porte anteriori sono incassate e si estendono elettricamente solo quando necessario. L’aerodinamica è ulteriormente ottimizzata da componenti come le prese d’aria di raffreddamento attive con alette mobili integrate nella grembialatura anteriore, le maniglie delle porte posteriori incassate nei montanti C e il design speciale dei cerchi in lega leggera.

La nuova DS N°8 è disponibile in vernice bicolore con capote e tetto neri e vetri oscurati. Sono inoltre disponibili i colori della carrozzeria Blu Topazio, Grigio Palladio, Bianco Alabastro, Grigio Cristallo e Nero Perla Nera.

Il DS N°8 è proposto nelle versioni di equipaggiamento Pallas ed Étoile. Il colore ambientale Eternal Blue, sviluppato appositamente per il nuovo SUV coupé, può essere combinato con rivestimenti dei sedili in tessuto in Crystal Grey o Basalt Black. Le alternative includono Alcantara® in Eternal Blue e pelle nappa di alta qualità nei colori Alezan Brown e Basalt Black. Tutti i tessuti sono realizzati senza ingredienti di origine animale.

In generale, DS Automobiles propone con la DS N°8 diverse soluzioni completamente senza animali. Nella versione di equipaggiamento Étoile, il SUV coupé è dotato di una speciale Alcantara®, composta per il 68% da materiale riciclato. La pelle nappa pieno fiore da cui vengono realizzati i rivestimenti dei sedili con cinturini di nuova concezione è conciata secondo un processo tradizionale con principi attivi derivati ​​dalle foglie di olivo, atossici e completamente biodegradabili. I tessili (60%), i tappeti (75%) e gli zerbini (96%) sono costituiti in gran parte da materiali riciclati. Anche la sostituzione del cromo con vernice, alluminio spazzolato o acciaio inossidabile rientra in questo concetto di sostenibilità.

L’abitacolo della nuova DS N°8 incarna comfort, serenità e lusso in stile parigino. Il sistema audio, le prese d’aria e l’illuminazione ambientale sono perfettamente integrati nel cruscotto. Inserti Clous de Paris in rilievo (una forma di incisione superficiale) sul volante e sulle bocchette di ventilazione, ricami di perline sul cruscotto e sui braccioli e rivestimenti dei sedili in nappa con la struttura di un cinturino per orologio sottolineano l’atmosfera elegante.

Luci interne verticali, che ricordano le luci diurne esterne, illuminano le estremità della plancia e segnano la posizione delle maniglie delle porte. Con le razze a X, il volante della nuova DS N°8 rompe con le convenzioni della classe lusso. Il display centrale della strumentazione ha una diagonale dello schermo di 10,25 pollici (26 centimetri). Lo schermo del sistema multimediale al centro della plancia misura 16 pollici (41 centimetri di diagonale).

I sedili anteriori hanno poggiatesta integrati. Hanno funzioni di massaggio, raffreddamento e riscaldamento. Una caratteristica speciale sono le prese d’aria aggiuntive nella zona del collo ( DS Neckwarmer ), che garantiscono un comfort termico incomparabile. I sedili posteriori offrono schienali inclinabili fino a 30 gradi e funzioni di raffreddamento e riscaldamento.

La consolle centrale, apparentemente fluttuante, contiene la leva selettrice per il cambio automatico, nonché i comandi per i programmi di guida e l’impianto audio progettati come cristalli. La retroilluminazione è come guardare in una galassia. Un vano portaoggetti rivestito in Alcantara® e uno spazio aggiuntivo sotto il palmo e il bracciolo possono ospitare oggetti di uso quotidiano. L’impianto audio di serie con otto altoparlanti o il nuovo sistema Electra 3D di FOCAL con 14 altoparlanti garantiscono un eccellente divertimento hi-fi a bordo.

DS N°8 è dotato del sistema operativo DS Iris 2.0 ulteriormente sviluppato , che viene gestito tramite riconoscimento vocale o tramite il touchscreen al centro della cabina di pilotaggio. Integrando l’intelligenza artificiale ChatGPT, DS Iris System 2.0 offre ancora più comodità. Ad esempio, è sufficiente porre un compito di navigazione o una domanda sulle attrazioni della zona. Il sistema include anche la navigazione con percorsi EV integrati e, in combinazione con l’applicazione per smartphone MyDS, la funzione e-Routes, che consente di pianificare i viaggi tenendo conto delle stazioni di ricarica richieste.

I dispositivi esterni possono essere accoppiati tramite quattro porte USB-C o in modalità wireless tramite Bluetooth. Gli smartphone compatibili possono anche essere integrati nel sistema multimediale tramite Android Auto e Apple CarPlay. Il DS Iris System 2.0 consente inoltre l’accesso a numerosi servizi in rete di DS Automobiles.

L’equipaggiamento di serie della nuova DS N°8 comprende, tra le altre cose, il telaio a controllo elettronico DS Active Scan Sospensioni , il DS Extended Head Up Display con realtà aumentata e i fari DS Pixelvision , che combinano luci di svolta adattive, abbaglianti adattivi, luci di svolta e assistente abbaglianti in un unico elemento di illuminazione.

L’assistente per la visione notturna opzionale DS Night Vision utilizza la tecnologia a infrarossi per rilevare il calore corporeo di persone o animali a una distanza massima di 300 metri e avvisa di conseguenza, molto prima che appaiano nei fari. Lo specchietto interno è completato da un display digitale. Questo accede alla telecamera per la visione posteriore e genera un’immagine se lo si desidera, senza limitare il campo visivo, ad esempio dei passeggeri posteriori o dei poggiatesta posteriori.

La nuova DS N°8 è dotata di serie di un’ampia gamma di sistemi elettronici di assistenza alla guida. La seconda generazione del DS Drive Assist effettua cambi di corsia semiautomatici. Nel DS Drive Assist 2.0 sono integrati il ​​cruise control adattivo con funzione Stop&Go integrata (ACC S&G) e il sistema di cruise control predittivo (pACC).

L’equipaggiamento di sicurezza comprende, tra l’altro, il sistema di frenata d’emergenza attiva, l’assistente al mantenimento della corsia, l’assistente al cambio di corsia attivo, il freno multicollisione, l’avviso di attenzione, la telecamera per la retromarcia Visio Park, il sistema video a tutto tondo Vision 360 e l’avviso di traffico trasversale posteriore ( Rear Traffic Alert System ).

Una novità della gamma di modelli DS Automobiles è il sistema Wrong Pedal Prevention (WPP). Rileva la confusione tra i pedali dell’acceleratore e del freno e utilizza l’intervento elettronico per aiutare a prevenire gli incidenti che ne derivano.

“In un momento in cui il nostro settore sta vivendo una rivoluzione, DS Automobiles sta assumendo una posizione di leadership e accelerando la sua strategia di elettrificazione. Con la nuova DS N°8 offriamo una mobilità sostenibile e senza compromessi, caratterizzata dall’arte francese del viaggiare” ha dichiarato Olivier François, CEO di DS Automobiles.