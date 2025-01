Alfa Romeo: notevole crescita delle immatricolazioni nel 2024 in Austria

Alfa Romeo ha concluso con successo l’anno 2024 in Austria. Nel dicembre 2024 il marchio del Biscione ha registrato un aumento delle vendite del 34,7% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, che corrisponde a 66 unità vendute.

Alfa Romeo ha visto aumentare le sue vendite del 10,5% nel 2024 in Austria

Impressionante anche il track record per l’intero 2024: con 1.135 nuove immatricolazioni, la casa milanese è riuscita a realizzare una crescita del 10,5% rispetto al 2023. Alfa Romeo ha dato un importante impulso con il lancio sul mercato della nuova Alfa Romeo Junior nell’autunno 2024. Si tratta del primo modello del Biscione disponibile sia con trazione puramente elettrica che come versione Ibrida con trazione ibrida leggera.

“Sono molto soddisfatto dello splendido risultato ottenuto dal nostro tradizionale marchio italiano”, sottolinea Grégory Hardouin, direttore dell’Alfa Romeo Austria. “Il lancio del nostro primo modello elettrico, Alfa Romeo Junior, è stato un passo significativo nel posizionamento del marchio per il futuro. Questo modello non solo ha fatto una forte affermazione nel segmento B, ma ha anche ricevuto un’eccellente risposta da parte dei nostri clienti. Il design caratteristico e le prestazioni impressionanti dell’Alfa Romeo Junior sono particolarmente importanti per la sua popolarità. Anche il nuovo anno iniziamo con grande slancio: Junior Veloce da 280 CV farà presto battere forte il cuore degli appassionati, così come una nuova, esclusiva serie speciale”.

Per quanto riguarda il 2025 appena iniziato, Alfa Romeo Junior Veloce completamente elettrica da 207 kW/280 CV può già essere ordinata e sarà disponibile presso i concessionari austriaci in primavera. La primavera vedrà anche l’inizio degli ordini e il lancio sul mercato del modello ibrido a trazione integrale Junior Ibrida Q4. Questo modello combina un motore turbo benzina da 100 kW (136 CV) con due motori elettrici che consentono sia la trazione integrale che la guida puramente elettrica. Inoltre, in primavera la casa milanese lancerà un’esclusiva edizione speciale. In autunno seguirà un aggiornamento per la Tonale e verso fine anno verrà presentata la nuova Stelvio.