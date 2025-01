Fiat inaugura il 2025 con il lancio del Piano Italia

Fiat inizia il 2025 con l’introduzione del Piano Italia Fiat, un’iniziativa che prevede azioni commerciali straordinarie, rendendo le auto della casa torinese più accessibili a tutti gli italiani, in perfetta sintonia con il carattere distintivo del marchio. Con questo nuovo piano, il brand presenta offerte promozionali senza precedenti, ancora più vantaggiose rispetto agli incentivi statali dell’anno passato, rafforzando così il suo ruolo di leader nel mercato nazionale e continuando a scrivere la propria storia di successo insieme agli italiani.

L’Anno nuovo parte con un’iniziativa commerciale senza precedenti per Fiat

Per offrire a tutti l’opportunità di scoprire e valutare da vicino i prodotti e le vantaggiose offerte del Piano Italia Fiat, il marchio ha organizzato due eventi Porte Aperte, previsti per il 18-19 gennaio e il 25-26 gennaio. Durante queste giornate, le concessionarie del brand italiano apriranno le loro porte ai visitatori, permettendo di conoscere e provare su strada l’intera gamma di veicoli, oltre a fornire dettagli sulle promozioni disponibili, che saranno valide fino al 31 gennaio.

Nel dettaglio, solo per il mese di gennaio, la Panda con motore ibrido è offerta a partire da 9.950€ (in pronta consegna) per coloro che rottamano un veicolo EURO 0-1-2-3-4 e solo con finanziamento tramite Stellantis Financial Services Italia. Con questa proposta imperdibile, FIAT punta a raggiungere il maggior numero di clienti possibile, rafforzando ulteriormente la sua posizione di leader e continuando ad alimentare la passione per un modello che nel 2024 si conferma come l’auto più venduta in Italia.

Anche la Nuova 600 Hybrid è al centro dell’attenzione, con un design inconfondibile e una personalità decisa, unita a un comfort eccezionale, ampiezza e tecnologie avanzate. Le sue prestazioni sono frutto della combinazione tra il motore benzina da 1,2 litri, che eroga fino a 100 CV, la batteria agli ioni di litio da 48 Volt e il nuovo cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti “easy drive”, che integra un motore elettrico da 21 kW, l’inverter e l’unità centrale della trasmissione.

Questa motorizzazione ibrida garantisce consumi ridotti, un abbassamento delle emissioni di CO2 fino al 15% rispetto ai motori termici con cambio automatico, e un’esperienza di guida fluida grazie alla modalità elettrica. Con sistemi di sicurezza e assistenza alla guida di ultima generazione, la Nuova 600 Hybrid è pronta a offrire tutti i benefici della mobilità urbana ed extraurbana, con una guida assistita di livello 2. La vettura è proposta al prezzo competitivo di 18.950€, lo stesso del periodo degli incentivi statali.

Per sottolineare l’importanza del Piano Italia, FIAT ha scelto di lanciare un nuovo approccio comunicativo, accompagnato da un logo innovativo e da uno spot televisivo inedito per la Nuova 600. Il video mette in risalto come la 600 combini il design iconico della 500 con ampio spazio e comfort, raccontando la vettura in modo semplice e diretto: “’na cosa grande.” Sulle note di una versione moderna della celebre “Tu si ‘na cosa grande” di Domenico Modugno, il video mostra un gruppo di amici che vivono l’emozione di una vacanza lungo la Costiera Amalfitana, a bordo della Nuova 600.

In parallelo, la Fiat Tipo 1.6 Diesel da 130 CV è proposta a un prezzo sorprendente di 15.950€, consolidandosi come la scelta ideale per famiglie e professionisti alla ricerca di affidabilità e prestazioni superiori.

Inoltre, grazie al Piano Italia FIAT, la piccola e innovativa Topolino è disponibile con un canone mensile di soli 29€, permettendo a tutti di mettersi al volante della microcar che nel secondo semestre del 2024 ha dominato il mercato dei quadricicli elettrici in Italia, con una quota di mercato del 37% e oltre 4000 unità vendute. Tutte queste offerte sono accessibili grazie alle soluzioni di finanziamento o leasing proposte da Stellantis Financial Services Italia.