Fiat Tipo diesel in vendita a meno di 16.000 euro fino a fine mese

Fiat Tipo è una delle vetture che ormai da più tempo fa parte della gamma attuale della principale casa automobilistica italiana. La vettura che viene prodotta presso gli stabilimenti Tofas in Turchia a fine anno dirà addio al mercato dopo una lunga e fruttuosa carriera. Nonostante ciò Fiat è decisa fino all’ultimo ad approfittare della popolarità di questo veicolo pensando ad una offerta molto interessante per chi vuole acquistare questa auto in Italia una promozione valida fino a fine mese.

Interessante promozione per Fiat Tipo diesel fino al 31 gennaio

La Fiat Tipo, una delle vetture storiche più iconiche dell’azienda torinese, sarà disponibile per l’acquisto fino al 31 gennaio 2025 a un prezzo particolarmente vantaggioso, che la posiziona come una delle migliori scelte del nuovo anno. Ci riferiamo alla versione con motore diesel. Questa vettura offre consumi ridotti, una spaziosità sorprendente per la sua categoria e un prezzo altamente competitivo, inferiore ai 16.000 euro. Questo la rende un’opzione eccezionale, soprattutto considerando che si avvicina al prezzo base della Fiat Panda, anch’essa attualmente in promozione.

Ecco i dettagli della promozione per la Fiat Tipo 1.6 Diesel da 130 cavalli: il prezzo di listino è di 17.950 euro, ma al momento è disponibile a 15.950 euro, esclusi eventuali oneri finanziari e a condizione di sottoscrivere un finanziamento con Stellantis Financial Services. Un esempio di piano prevede anticipo zero, 35 rate mensili da 331 euro ciascuna e una maxi rata finale pari a 8.477 euro. Il costo totale, comprensivo degli interessi, ammonta a 20.112,81 euro, ripartiti su tre anni. Si tratta comunque di una cifra contenuta considerando le dimensioni, le prestazioni e l’efficienza di un’auto diesel di questo segmento.

Anche la Fiat Tipo 5 porte 1.6 Diesel da 120 cavalli, in versione station wagon, è in offerta. Il prezzo di listino, solitamente pari a 25.200 euro, scende in promozione a 18.950 euro con finanziamento. In questo caso, il piano prevede zero anticipo, 35 rate mensili da 339 euro ciascuna e una maxi rata finale di 12.080,60 euro, per un costo complessivo di 23.980,45 euro. Anche in questa formula, l’offerta rimane competitiva per chi cerca una vettura spaziosa, affidabile e con consumi contenuti.