Fiat Panda con prezzo di 9.950 euro per tutto gennaio: ecco le condizioni

Fiat Panda si conferma l’auto più popolare in Italia come testimoniano i dati di vendita del 2024 che la vedono nettamente al primo posto come numero di immatricolazioni. Questo nonostante il modello prodotto a Pomigliano sia presente sul mercato ormai da molti anni e nonostante la concorrenza si faccia mese dopo mese sempre più agguerrita.

La promozione di gennaio 2025 per acquistare Fiat Panda a meno di 10 mila euro

A proposito di Fiat Panda oggi vi segnaliamo che Fiat ha deciso di iniziare con il piede giusto il suo 2025 favorendo la crescita ulteriore delle vendite di questo modello pensando ad una promozione molto interessante valida fino a fine mese. Questa consente di mettersi al volante di una nuova Panda al prezzo di 9.950 euro. Ciò però avviene solo al verificarsi di tutta una serie di condizioni.

La Fiat Panda 1.0 70CV Hybrid, nella versione base, è normalmente venduta al prezzo di 15.950 euro. Tuttavia, grazie a una promozione speciale, può essere acquistata a soli 9.950 euro, a condizione che vengano rispettati alcuni requisiti.

In primo luogo, è obbligatorio rottamare un veicolo di proprietà che sia omologato fino alla classe Euro 4. Inoltre, per poter usufruire di questa offerta, è necessario sottoscrivere un finanziamento con Stellantis Financial Services. Un esempio di piano di pagamento prevede un anticipo pari a zero, con 35 rate mensili da 138 euro e una rata finale di 8.521,8 euro.

Se si considera l’intero importo da pagare, comprensivo degli interessi con un TAN fisso dell’8,75% e un TAEG del 12,72%, la cifra finale sarà di 13.395 euro. In ogni caso, questa offerta consente di risparmiare circa 2.500 euro rispetto al prezzo di listino, rappresentando un’opportunità vantaggiosa, soprattutto considerando che con quella somma si acquisterebbero raramente veicoli simili. Vedremo quanti saranno gli italiani che questo mese ne approfitteranno per mettersi al volante di Fiat Panda la cui produzione è stata confermata a Pomigliano fino al 2030.