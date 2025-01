Nuova Alfa Romeo Stelvio: gli ordini si apriranno in autunno

Siamo ormai vicini al debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio con le prime immagini senza veli che potrebbero arrivare già nel corso della primavera forse a fine aprile. Per la presentazione ufficiale dell’intera gamma si dovrà però aspettare molto probabilmente il prossimo mese di giugno. Nelle scorse ore direttamente dal Salone dell’auto di Bruxelles il CEO di Alfa Romeo Santo Ficili ha confermato che dapprima sul mercato arriverà la versione completamente elettrica di questa auto ma in un secondo momento ci sarà spazio anche per la versione ibrida.

Apertura degli ordini in autunno per la nuova Alfa Romeo Stelvio che vedremo in primavera ma con la presentazione ufficiale prevista per giugno

Questo significa che con buona probabilità, l’apertura degli ordini per la nuova Alfa Romeo Stelvio si verificherà nel corso del prossimo autunno. Ricordiamo che questa vettura, che qui vi mostriamo in alcuni famosi render del designer automobilistico Alessandro Masera, sarà prodotta su piattaforma STLA Large presso lo stabilimento Stellantis di Cassino divenendo la prima vettura di Stellantis ad utilizzare questa piattaforma in Europa. Di questa auto sappiamo che avrà uno stile ancora più sportivo, slanciato e aerodinamico rispetto all’attuale generazione. Tra le caratteristiche estetiche più evidenti e di cui si parla già adesso i fari stretti, la targa centrale, lo scudetto chiuso, la coda tronca al posteriore e la firma luminosa a V sempre nella zona posteriore.

Secondo quanto riportano le più recenti indiscrezioni, le prime consegne della nuova Alfa Romeo Stelvio potrebbero partire all’inizio del 2026. Gli appassionati del marchio, quindi, dovranno ancora attendere un po’ prima di poter vedere il modello sulle strade. Tuttavia, è importante sottolineare che queste informazioni non sono ancora ufficiali e necessitano di una conferma definitiva da parte dell’azienda.

Una certezza per il 2026, invece, è rappresentata dal debutto della nuova Alfa Romeo Giulia. Questo attesissimo modello sarà sviluppato sulla piattaforma STLA Large, confermando l’impegno del marchio verso l’innovazione tecnologica e la continuità stilistica.