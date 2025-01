Jeep alla fiera della mobilità Vienna Drive

Jeep presenterà i suoi veicoli iconici alla fiera della mobilità Vienna Drive dal 16 al 19 gennaio 2025. In questa occasione, la Avenger 4xe The North Face Edition – l’ultimo modello della gamma Avenger – debutterà nel suo colore di lancio, onorando la collaborazione tra i due brand pensata per l’avventura e le sfide più difficili.

La Jeep Avenger 4xe The North Face Edition combina i valori del marchio Jeep e The North Face in un’edizione speciale limitata di 4.806 unità: un omaggio al Monte Bianco, un riferimento all’altezza della vetta. Il design si ispira alla natura, con una palette di colori che include tonalità come Summit Gold, Storm e Snow, completate da dettagli come i cerchi da 17 pollici con accenti dorati e l’iconica griglia Jeep® . Caratteristiche funzionali come il parabrezza riscaldato, i sedili e l’illuminazione ambientale garantiscono comfort e senso di avventura. L’interno colpisce per le linee topografiche, i materiali robusti e i dettagli esclusivi come le cinghie elastiche, ispirate ai piumini The North Face.

L’innovativa trasmissione della Avenger 4xe combina l’efficienza di un ibrido con la tecnologia AWD all’avanguardia. Il suo cuore è un sistema ibrido da 48 V con un potente motore turbo da 1,2 litri che produce 136 CV, abbinato a due motori elettrici da 21 kW sugli assi anteriore e posteriore. Questa configurazione a trazione integrale è abbinata a un cambio automatico a doppia frizione a 6 marce che consente la guida a bassa velocità in modalità elettrica.

Gli acquirenti riceveranno un “The North Face Explore Pack” con tenda, borsone e bottiglia d’acqua. Inoltre, i visitatori potranno scoprire la Jeep Compass nell’edizione speciale North Star. La variante ad alte prestazioni incarna lo spirito di avventura e le prestazioni robuste per cui il marchio Jeep è noto. L’edizione speciale è caratterizzata da una colorazione bicolore, con vernice nera e il colore speciale Techno-Green, un verde scuro metallizzato. I punti salienti includono cerchi neri da 18 pollici, loghi neri e vetri oscurati. All’interno, il veicolo offre accenti verdi e cuciture a contrasto.

Caratteristiche funzionali come il tetto panoramico in vetro, gli eleganti mancorrenti sul tetto e i fendinebbia a LED ne sottolineano la versatilità. I sensori di parcheggio anteriori e posteriori nonché i sensori di parcheggio paralleli e verticali semplificano le manovre in spazi ristretti. La Noth Star incarna lo spirito di avventura e libertà di Jeep.

Offrendo varianti ibride 48V e 4xe, la serie North Star è all’avanguardia nella tecnologia ibrida. Chiunque desideri provare dal vivo la Jeep Avenger 4xe e la Jeep Compass North Star avrà l’opportunità di farlo alla fiera della mobilità Vienna Drive & Holiday Fair dal 16 al 19 gennaio. La fiera della mobilità Vienna Drive si svolgerà nel padiglione B della Fiera di Vienna (Messeplatz 1, 1020 Vienna).