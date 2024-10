Jeep e The North Face uniscono le forze per la nuova Jeep Avenger 4xe Edition

Il marchio Jeep e The North Face hanno collaborato per creare Jeep Avenger 4xe The North Face Edition, un veicolo unico che incarna i loro valori condivisi di avventura ed esplorazione. Questa collaborazione combina tecniche e materiali innovativi di entrambi i marchi, progettati per affrontare le sfide più difficili.

Entrambi i marchi promuovono l’esplorazione: The North Face incoraggia a superare i propri limiti personali, mentre Jeep incarna libertà, passione e autenticità. Insieme, celebrano il viaggio della scoperta, ispirando gli individui a liberarsi dalla routine e ad abbracciare le avventure, esplorando nuovi paesaggi, culture e idee.

“Questa partnership è concepita con l’obiettivo di aprire la strada a un futuro più sostenibile, offrendo una nuova visione dell’esplorazione attraverso un’esperienza di prodotto davvero esclusiva e innovativa. È il risultato di una profonda scoperta reciproca radicata in valori condivisi e tratti comuni, che riflettono l’eccellenza rappresentata da entrambi i marchi”, ha affermato Eric Laforge, responsabile del marchio Jeep in Europa.

Ispirata dal mondo naturale, in particolare dalle montagne, questa partnership celebra la bellezza e la forza della natura per trovare nuove prospettive di esplorazione. Saranno disponibili 4.806 unità della Jeep Avenger 4xe The North Face Edition, che riflettono l’altezza del Monte Bianco, maestoso emblema di ispirazione.

” Il massiccio del Monte Bianco è da tempo un banco di prova per gli alpinisti, che li sfida a trovare modi per muoversi più velocemente, più leggeri e più efficienti in montagna. Questa ricerca duratura ha motivato The North Face a sviluppare abbigliamento e attrezzature che soddisfano le esigenze di ambienti così estremi e che rappresentano un forte simbolo della partnership tra i nostri due marchi “, ha affermato Mariano Alonso, The North Face EMEA General Manager.

Jeep Avenger 4xe The North Face Edition è il risultato di uno sforzo collaborativo tra i team di progettazione di entrambi i marchi, che hanno trascorso oltre due anni su questo progetto. Hanno sapientemente unito elementi iconici con i materiali giusti posizionati strategicamente, insieme a un design funzionale che incorpora tonalità neutre e mimetiche che riflettono l’ambiente naturale. Questo approccio unico ha prodotto un prodotto che incarna perfettamente la filosofia dell’esplorazione ecosostenibile, fondendo l’estetica per celebrare l’avventura.

Il design iconico di questa edizione limitata riflette la qualità eccezionale e la meticolosa attenzione ai dettagli che sono i tratti distintivi di entrambi i marchi. L’incorporazione di materiali distintivi e tecniche avanzate dai rispettivi regni si traduce in un prodotto senza precedenti che celebra la sostenibilità in ogni aspetto. Jeep Avenger 4xe The North Face Edition è equipaggiata con un propulsore ibrido da 48 V e trazione integrale, rappresentando un significativo progresso nel percorso di elettrificazione di Jeep, mantenendo al contempo l’impegno del marchio per le prestazioni.

Questa partnership rende Jeep Avenger 4xe The North Face Edition non solo un prodotto esclusivo, dove le forme e le geometrie hanno una funzione, ma anche la risposta per chi, come gli appassionati di entrambi i marchi, aspira a scoprire la natura in modo sostenibile, all’insegna della qualità, della praticità, della sicurezza e del comfort.