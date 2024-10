Jeep Avenger 4xe: aperti gli ordini della The Nort Face Edition

Gli ordini per la nuova serie limitata Jeep Avenger 4xe e The North Face sono ora aperti in Europa. Basandosi sul successo dell’Avenger sin dal suo debutto nel giugno 2023 (più di 120.000 ordini fino ad oggi), queste nuove versioni confermano l’impegno del marchio nell’offrire una sensazione di libertà senza eguali. Esse rappresentano un significativo passo avanti nella strategia di elettrificazione del marchio offrendo per la prima volta un motore ibrido accoppiato alla trazione integrale per offrire comunque le migliori capacità fuoristrada contenendo consumi ed emissioni.

Eric Laforge, Jeep Brand Manager in Greater Europe, ha commentato: “ La Jeep Avenger 4xe e la versione The North Face esemplificano il nostro obiettivo costante di combinare tecnologia all’avanguardia con lo spirito avventuroso di Jeep. Siamo orgogliosi di presentare un modello che non solo offre prestazioni ed è efficiente nei consumi, ma stabilisce anche un nuovo standard in termini di versatilità e stile. Essendo un marchio in transizione, che sviluppa costantemente nuove soluzioni e tecnologie di mobilità elettrificata per soddisfare le mutevoli esigenze dei consumatori, le serie limitate Avenger 4xe e The North Face rappresentano l’ultima dimostrazione del nostro impegno”.

Forte del successo della versione a due ruote motrici, la Jeep Avenger 4xe è destinata a diventare il nuovo punto di riferimento nel segmento dei B-SUV, offrendo un design esclusivo e prestazioni ai vertici della categoria. prestazioni e incarna la ricca tradizione della Jeep a trazione integrale. L’Avenger 4xe entrerà nella storia di Jeep con due versioni che diventeranno presto iconiche: Upland e l’esclusiva versione The North Face. Entrambe le versioni sono dotate di un innovativo powertrain che stabilisce un nuovo punto di riferimento in termini di leggerezza e piacere di guida, combinando armoniosamente prestazioni su tutti i terreni e mobilità elettrificata più sostenibile.

Il propulsore Jeep Avenger 4xe combina armoniosamente l’efficienza ibrida con l’innovativa trazione integrale per fornire una trazione ottimale quando le condizioni di aderenza sono precarie. Il suo cuore è un sistema ibrido da 48 V, composto da un motore turbo da 1,2 litri che sviluppa 136 CV, abbinato a due motori elettrici da 21 kW (28 CV) ciascuno, posizionati anteriormente nel cambio automatico a doppia frizione e a 6 marce e sull’asse posteriore. Questa configurazione consente al veicolo di viaggiare in modalità completamente elettrica a bassa velocità (a trazione anteriore) e di avere la trazione integrale.

In questa configurazione del motore da 136 CV, la velocità massima raggiunge i 194 km/h, ovvero 10 km/h in più rispetto alla versione e-Hybrid a 2 ruote motrici. La versione 4xe passa da 0 a 100 km/h in soli 9,5 secondi, offrendo 36 CV e 25 Nm di coppia in più rispetto alla versione e-Hybrid. Questo aumento delle prestazioni porta solo ad un leggero aumento delle emissioni di CO 2. Questo equilibrio tra potenza, trazione integrale e maggiore rispetto per l’ambiente è il segno distintivo dell’impegno di Jeep.

Le capacità fuoristrada dell’Avenger 4xe sono ulteriormente migliorate rispetto alla versione a due ruote motrici. Beneficia di angoli fuoristrada migliorati – un angolo di attacco di 22°, un angolo ventrale di 21° e un angolo di partenza di 35°, un’altezza da terra aggiuntiva di 10 mm e può superare guadi con un’altezza fino a 400 mm, rendendolo ancora più versatile. La trazione integrale offre una trazione superiore su terreni diversi, garantendo che l’Avenger 4xe sia pronto per qualsiasi avventura. La Jeep Avenger 4xe è equipaggiata di serie con pneumatici M+S / 3PMSF mentre i pneumatici All Terrain M+S / 3PMSF saranno disponibili come accessorio per chi cerca una migliore aderenza sulle superfici più difficili.

Un elemento chiave delle capacità fuoristrada dell’Avenger 4xe è il riduttore 22,7:1 posto sull’asse posteriore, che eroga 1.900 Nm di coppia alle ruote posteriori, garantendo una trazione eccezionale anche su superfici ripide e difficili. Il veicolo può superare pendenze fino al 40% su terreni a bassa aderenza e fino al 20% quando l’asse anteriore ha poca o nessuna aderenza.

Dotato di un innovativo sistema di trazione integrale, l’Avenger 4xe garantisce che le capacità 4×4 siano immediatamente disponibili quando necessario. A seconda della modalità di guida selezionata, a bassa velocità (tra 0 e 30 km/h), la trasmissione su tutte e quattro le ruote è permanente con una ripartizione della coppia 50:50 tra anteriore e posteriore. A velocità medie (tra 30 e 90 km/h), il motore dell’asse posteriore si inserisce solo quando necessario, mentre a velocità elevate (oltre 90 km/h), il motore elettrico posteriore si disinnesta dall’asse per ottimizzare consumi ed emissioni.

Il sistema Selec-Terrain permette al guidatore di passare da una modalità all’altra a seconda delle condizioni di guida: Auto, che fornisce la trazione integrale solo quando necessario, regola le prestazioni e consente la guida 100% elettrica a bassa velocità (fino a 1 km a meno di 30 km/ora); Neve, che migliora la trazione, la stabilità e la sicurezza durante i viaggi invernali; Sand & Mud, per terreni accidentati, con gestione specifica del cambio marcia e controllo della trazione; Sport, che libera tutto il potenziale del sistema 4xe, inclusa una funzione E-boost che agisce sulla coppia alle ruote posteriori per ottenere un’accelerazione più brusca quando necessario.

L’Avenger 4xe adotta inoltre un nuovo schema delle sospensioni posteriori Multilink, esclusivo Jeep, caratteristica tipica dei veicoli di segmento superiore. Questo sistema innovativo migliora significativamente l’articolazione dell’assale posteriore, garantendo una guida più fluida su strade sconnesse e un comfort superiore su terreni difficili.

Nella gamma Jeep Avenger 4xe, la versione Upland è la versione di accesso. In questa versione, Jeep ha progettato ogni dettaglio del veicolo per incarnare l’avventura. Il suo avventuroso design esterno attira immediatamente l’attenzione e sono emerse modifiche più funzionali. Ad esempio, i fendinebbia sono stati ridisegnati e posizionati più in alto e più verso l’esterno, migliorando la visibilità nelle difficili condizioni di guida notturna. Sono state aggiunte le barre longitudinali del tetto e il gancio di traino posteriore mentre specifici paraurti anteriore e posteriore, realizzati in materiale tinto in massa con finitura antigraffio, garantiscono all’Avenger una lunga durata e un aspetto impeccabile nel tempo.

Inoltre, la nuova decalcomania sul cofano (accessorio) aggiunge stile e funzionalità riducendo i riflessi del sole, facilitando la navigazione in condizioni luminose. Con i suoi dettagli verdi, i suoi cerchi in lega nero opaco da 17 pollici, i suoi fari a LED, le maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria e i suoi skid ski argento, la versione Upland offre un’estetica audace, raffinata ma anche funzionale che la distingue dagli altri SUV .

A bordo, l’Avenger 4xe Upland presenta interni progettati per essere tanto funzionali quanto confortevoli, perfetti per gli avventurieri. In particolare, i sedili sono realizzati con materiali altamente durevoli e lavabili, offrendo il doppio della resistenza dei tessuti standard.

Oltre al comfort, l’Avenger 4xe Upland è dotato di un’ampia gamma di tecnologie avanzate e aiuti alla guida che migliorano l’esperienza di guida. Il sistema multimediale touchscreen da 10,25 pollici e il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici offrono un’esperienza di guida moderna e connessa. Il Cruise Control adattivo migliora la guida in autostrada regolando automaticamente la velocità del veicolo per mantenere una distanza di sicurezza dalle altre auto.

Sulle strade di montagna, funzionalità come l’Hill Descent Control garantiscono una guida tranquilla, mentre quest’ultimo garantisce discese fluide e controllate su pendii ripidi. Per chi si muove in ambienti urbani, la telecamera retrovisiva a 180° rende il parcheggio e le manovre più facili e sicuri.

La Jeep Avenger 4xe The North Face, nata dalla collaborazione di due marchi leggendari, si colloca al top della gamma Avenger 4xe. Questo veicolo altamente esclusivo porta il potenziale dell’Avenger a nuovi livelli, fornendo una perfetta sinergia tra la tradizione fuoristrada radicata nella storia di Jeep e l’esperienza di The North Face nell’esplorazione dell’aria aperta. Insieme, hanno progettato un prodotto che abbraccia i grandi spazi aperti e ridefinisce il concetto di esplorazione, sostenendo al tempo stesso la mobilità elettrificata.

Il veicolo sarà prodotto in una serie limitata di 4.806 unità, in riferimento all’altitudine del Monte Bianco, la montagna più alta d’Europa. Oltre alla personalizzazione unica di questa serie limitata, Jeep e The North Face hanno realizzato anche un kit di benvenuto che verrà regalato ai clienti.

Questa tonalità Summit Gold gioca un ruolo di primo piano nel design esterno del veicolo, che sarà offerto in tre tonalità, tutte ispirate alla natura: Storm, Volcano e Snow. Questi toni neutri, scelti per fondersi con l’ambiente naturale, sono esaltati da alcuni dettagli: cerchi in lega da 17 pollici nero opaco con logo Jeep in tinta Summit Gold, calandra a sette feritoie con linee topografiche e cornici Gloss Black, e sistema antiriflesso. adesivo sul cappuccio, in nero opaco e Summit Gold e caratterizzato da linee topografiche e logo The North Face.

Anche all’interno la cabina è un omaggio alla natura. Il cruscotto riprende linee topografiche, con la sagoma del Monte Bianco e la scritta One of 4806 esposta con orgoglio sotto il logo Avenger. I tappetini in gomma sono personalizzati con un motivo di catene montuose 3D. Gli esclusivi sedili, vero marchio di fabbrica di questa collaborazione, si ispirano ai piumini The North Face e sono progettati con materiali resistenti e lavabili. Impreziositi dalla sagoma Summit Gold, presentano anche un dettaglio esclusivo: le cinghie elastiche sul retro dei sedili, che ricordano quelle degli zaini The North Face.

Jeep Avenger 4xe The North Face dispone di un equipaggiamento particolarmente completo, tra cui fari Jeep Performance LED, assistenza alla guida semi-autonoma, illuminazione interna e atmosfera LED multicolore, un sistema di navigazione connesso e sedili anteriori riscaldati e parabrezza per avventure nella stagione fredda. Infine, l’apertura e l’avviamento senza chiave, come il portellone elettrico a mani libere, rendono facile per gli avventurieri caricare l’attrezzatura e partire per la prossima esplorazione.

L’allestimento Avenger 4xe Upland è disponibile a partire da 31.950 Euro, mentre la versione Avenger 4xe The North Face Edition ha un prezzo di 37.950 Euro. Tutti i modelli della gamma possono essere acquistati con una rata mensile di 149 Euro tramite un finanziamento offerto da Stellantis Financial Services, con un anticipo che varia in base all’allestimento scelto.