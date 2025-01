Nuova Citroen C5 Aircross: al 95% sarà uguale alla concept

La nuova Citroen C5 Aircross è quasi pronta per gli showroom, con un livello di sviluppo che ha raggiunto il 95%. Questo modello rappresenterà un punto di svolta per il marchio francese, introducendo una serie di elementi di design innovativi pensati per l’era dell’elettrificazione.

La nuova Citroen C5 Aircross sarà molto simile come design alla concept svelata lo scorso anno

La nuova Citroen C5 Aircross, il modello più grande nella gamma Citroën, debutterà con la sua seconda generazione il prossimo anno. Sebbene manterrà la sua classica silhouette a due volumi, il SUV subirà un restyling significativo. Il rinnovamento include l’adozione della piattaforma STLA Medium di Stellantis, che consente maggiore versatilità tecnica, e l’aggiunta di una variante completamente elettrica, segnando un passo deciso verso la mobilità sostenibile.

Durante il salone dell’auto di Bruxelles, Pierre Leclerc, designer di Citroën, ha spiegato che la show car, mostrata per la prima volta lo scorso anno, è una versione più audace rispetto al modello che verrà prodotto. Tuttavia, ha precisato che il design del veicolo destinato agli showroom rimane fedele al concept, con il 95% delle caratteristiche già integrate nella versione finale di produzione.

Ciò significa che la nuova Citroen C5 Aircross manterrà i caratteristici fari a LED del concept e il nuovo design ultrasottile e orizzontale delle luci dei freni. Avrà anche una linea del tetto più inclinata rispetto al modello attuale e probabilmente avrà maniglie delle portiere a filo, un motivo a presa d’aria sul montante C e passaruota squadrati.

Tra le caratteristiche che molto probabilmente faranno parte del modello di produzione ci sono gli intricati design caleidoscopici dei cerchi e il massiccio rivestimento nero della carrozzeria. Leclerq ha affermato che uno degli obiettivi principali del concept era mostrare come il SUV di medie dimensioni della Citroën si differenzierà dai modelli Peugeot, Vauxhall e DS con cui condividerà la piattaforma.

Citroën non ha ancora rivelato i dettagli sugli interni della nuova Citroen C5 Aircross, scegliendo di “mantenere un po’ di mistero per il lancio,” ha spiegato Pierre Leclerq. Tuttavia, è probabile che il modello tragga ispirazione dalle più recenti C3 e C4, con l’introduzione di sistemi di infotainment di ultima generazione e nuove funzionalità tecnologiche. Nonostante questo, l’attenzione del marchio rimane focalizzata sull’usabilità, garantendo la presenza di numerosi comandi fisici per un’esperienza intuitiva.

La silhouette verticale della vettura sottolinea chiaramente il posizionamento e le ambizioni di Citroën. “Questo è un veicolo pensato per le famiglie,” ha dichiarato Leclerq. “Mentre la Peugeot 3008, che condivide la piattaforma, si presenta come una coupé sportiva, noi abbiamo progettato un’auto con un retro molto verticale per enfatizzare lo spazio interno.”

Un dettaglio significativo è l’altezza della linea del tetto, che raggiunge il suo massimo sopra i sedili posteriori. “Questo elemento dice chiaramente che l’auto è pensata anche per i passeggeri della seconda fila,” ha aggiunto Leclerq, ribadendo il carattere familiare del veicolo.

A differenza della più compatta C3 Aircross, progettata su una piattaforma Smart Car a basso costo con sette posti, la nuova Citroen C5 Aircross sarà un modello esclusivamente a cinque posti, puntando su comfort e praticità per le famiglie moderne. Leclerq tuttavia non ha escluso che in un secondo momento possa arrivare anche una versione a tre file ma al momento non è ancora certo.