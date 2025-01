I nuovi veicoli elettrici Jeep e Dodge arrivano nei concessionari USA dopo i ritardi legati al software

I primi modelli completamente elettrici di Dodge e Jeep stanno finalmente arrivando ai concessionari statunitensi, dopo ritardi legati alla risoluzione di problematiche software, come confermato dai dirigenti di Stellantis.

I nuovi modelli di Jeep e Dodge finalmente arrivano in concessionaria dopo ritardi causati da problemi software

La muscle car elettrica Dodge Charger Daytona, prodotta a Windsor, ha iniziato a raggiungere i rivenditori con circa 100 unità consegnate venerdì, secondo il CEO del marchio, Matt McAlear. I SUV elettrici Jeep Wagoneer S, fabbricati a Toluca, Messico, saranno disponibili a breve, ma i tempi di spedizione e sdoganamento stanno rallentando il processo, ha dichiarato Bob Broderdorf, responsabile di Jeep in Nord America.

Entrambi i modelli, identificati come veicoli del 2024, hanno avviato la produzione durante l’estate. Tuttavia, il loro lancio, inizialmente previsto per lo scorso anno, è stato posticipato per garantire la risoluzione delle criticità software e assicurare un debutto senza intoppi.

Per la Charger, Matt McAlear ha sottolineato che “oltre il 90%, o persino il 95%, dei problemi erano legati al software”, mentre l’hardware del veicolo era pronto “da molto tempo”. “Negli ultimi mesi abbiamo ottimizzato tutto il software per garantire la migliore esperienza di guida, di ricarica e per il cliente”, ha dichiarato il CEO di Dodge.

In merito alla Wagoneer S, Bob Broderdorf ha spiegato che i ritardi sono stati “100% dovuti al software”. Questo SUV rappresenta il primo modello completamente elettrico di Jeep per il mercato nordamericano, sebbene il marchio offra già un EV in Europa. “Meccanicamente l’auto è perfetta, ma il software è una sfida significativa per i veicoli elettrici”, ha affermato. Broderdorf ha aggiunto di essere rimasto sorpreso dal modo in cui il veicolo si evolve attraverso aggiornamenti software successivi.

Il dirigente, che ha assunto la guida di Jeep North America lo scorso autunno, ha ammesso che il marchio è “un po’ in ritardo” nell’introduzione di modelli elettrici, ma ha ribadito l’importanza di un lancio ben calibrato per la Wagoneer S.

Presto arriveranno altre offerte elettriche e ibride da parte di Jeep. Il SUV Jeep Recon più robusto dovrebbe essere completamente elettrico e uscire a metà anno, ha detto Broderdorf. I dirigenti hanno anche pubblicizzato l’uscita a metà anno di un SUV erede della Jeep Cherokee, la cui produzione è stata interrotta nel 2023. Sarà un ibrido.

Alla Dodge, McAlear ha detto che una versione berlina a quattro porte della Charger elettrica dovrebbe uscire nel secondo trimestre di quest’anno. Nella seconda metà, il marchio prevede di introdurre versioni a benzina dell’auto, che saranno note come Charger Sixpack. I dirigenti sperano che i nuovi veicoli possano aiutare a incrementare le vendite negli Stati Uniti per entrambi i marchi. Le vendite di Dodge sono diminuite del 29% nel 2024 rispetto all’anno precedente, mentre Jeep è scivolata del 9%.