Jeep Wagoneer S: nuova campagna pubblicitaria per il primo SUV elettrico globale del brand

Jeep, l’iconico marchio di Stellantis, sta lanciando la sua campagna di marketing per la nuovissima Jeep Wagoneer S, il primo veicolo elettrico a batteria (BEV) globale del marchio, che arriverà per la prima volta negli Stati Uniti. La campagna, “Beautiful Things Can Still Get Dirty”, verrà lanciata in televisione durante le partite di football del giorno di Natale di Netflix. Una versione da 30 secondi dello spot verrà trasmessa anche in televisione, sui canali social media del marchio Jeep, tra cui Instagram, Facebook e YouTube, che presenteranno una versione estesa da 60 secondi del video, e sui canali digitali.

“Mentre lanciamo la nostra prima campagna di marketing per la nuovissima Jeep Wagoneer S , stiamo dicendo ai consumatori che lusso e capacità non devono essere reciprocamente esclusivi quando si considera il loro primo, o anche secondo, veicolo elettrico”, ha affermato Raj Register, Chief Marketing Officer, Stellantis North America. “È un potente promemoria di come Jeep si distingua da ogni altro marchio. ‘Beautiful Things Can Still Get Dirty’ fa sapere ai nostri appassionati di Jeep e ai potenziali acquirenti che possono avere entrambe le cose. La Jeep Wagoneer S attirerà l’attenzione sia su strada che fuori, in un modo che solo il marchio Jeep può fare”.

“La Jeep Wagoneer S non si limita a essere semplicemente bella, si libera dai confini degli stereotipi del lusso e si lancia nella natura, spingendo i confini della capacità elettrica in modi nuovi ed emozionanti possibili solo in una Jeep 4×4”, ha affermato Bob Broderdorf, vicepresidente senior del marchio Jeep Nord America. “I veicoli Jeep, persino uno sbalorditivo come la Wagoneer S, hanno un aspetto ancora migliore quando sono fangosi. È lì che appartengono, a fare ciò per cui sono destinati, ed è per questo che diciamo “ce n’è solo uno”, quando si tratta del nostro marchio”.

La Jeep Wagoneer S offre capacità 4xe, credenziali prestazionali impressionanti, un design aerodinamico elegante e tecnologia all’avanguardia. Vanta prestazioni esaltanti, erogando 600 cavalli, per un’accelerazione da 0 a 100 km orari in 3,4 secondi e fino a 500 km di autonomia con una singola carica. È inoltre dotata del sistema di gestione della trazione Selec-Terrain esclusivo del marchio Jeep con cinque distinte modalità di guida: Auto, Sport, Eco, Snow e Sand, per tutte le condizioni atmosferiche e stradali, e viene fornita di serie con un tetto apribile a doppio pannello.

La Jeep Wagoneer S presenta eleganti dettagli neri, una griglia illuminata a sette feritoie rivisitata, cerchi da 20 pollici e un tetto apribile panoramico a doppio pannello di serie. Vanta interni tecnologici integrati con il miglior schermo di visualizzazione totale da 45 pollici della categoria tra i veicoli elettrici, con uno schermo interattivo esclusivo del segmento per il passeggero anteriore, sedili anteriori e posteriori riscaldati e ventilati premium e un sistema di intrattenimento McIntosh Premium da 19 altoparlanti e 1.200 watt esclusivo del segmento.

Ogni Jeep Wagoneer S include la scelta di un caricabatterie domestico di livello 2 da 48 amp, 23 minuti di tempo di ricarica dal 20 all’80% con stazione di ricarica di livello 3. I concessionari Jeep si sono anche preparati per il lancio della nuova Jeep Wagoneer S, investendo in miglioramenti infrastrutturali, formazione specializzata sui prodotti BEV, installazione di stazioni di ricarica, furgoni di assistenza e sollevatori e strumenti di manutenzione specializzati per veicoli elettrici.

La Jeep Wagoneer S 2024, il primo veicolo elettrico a batteria (BEV) globale del marchio, verrà lanciata prima negli Stati Uniti e in Canada, arrivando presso i concessionari statunitensi certificati Jeep EV a gennaio 2025. La Wagoneer S 2024 ha un prezzo consigliato di partenza negli Stati Uniti di $ 71.995 e si qualifica per i crediti EV al dettaglio e in leasing dell’Inflation Reduction Act. La campagna “Beautiful Things Can Still Get Dirty” del marchio Jeep è stata creata in collaborazione con l’agenzia Highdive con sede a Chicago.