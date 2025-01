Alfa Romeo 1900 Cabriolet “La Fleche”: un gioiello unico che torna in vendita

Una suggestiva Alfa Romeo 1900 Cabriolet “La Fleche” di Vignale del 1955 viene offerta alla tentazione dei potenziali acquirenti dagli specialisti di RM Sotheby’s, che la propongono in vendita privata sul loro canale ufficiale. In casi del genere non si hanno valori di stima, anche se non bisogna essere dei geni per capire che le cifre in ballo saranno fuori dalla portata dei comuni mortali.

Il modello si presenta alla vista con note espressive di grande fascino, grazie allo splendido design, che simboleggia l’eleganza dei grandi maestri carrozzieri italiani, nel periodo del dopoguerra. Lo stile è di tipo transatlantico, in linea con i gusti del mercato statunitense, ma l’auto oggi in vendita è sempre rimasta nel Belpaese.

Fra gli elementi estetici più particolari dell’Alfa Romeo 1900 Cabriolet “La Fleche” di Vignale merita di essere citata la griglia frontale a forma di cuore, di taglio unico nell’ambito della produzione della casa automobilistica milanese. Bello il design dei fanali posteriori su misura, che si inseriscono con delicatezza nella tela espressiva, emergendo in modo soft dalla parte posteriore.

Sicuramente siamo al cospetto di una vettura esclusiva e preziosa, capace di emergere nei concorsi di eleganza più prestigiosi del pianeta. In alcuni di questi, svolti in suolo europeo, ha fatto la sua comparsa, suscitando grande interesse. A Lugano, in Svizzera, vinse il Best of Show. Lo stile porta la firma di Giovanni Michelotti per Vignale, che ha plasmato questo esemplare unico, per quanto riguarda la carrozzeria, completamente diversa dall’auto di partenza, comunemente chiamata donor car.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

L’Alfa Romeo 1900 Cabriolet “La Fleche” fu svelata al Salone dell’Auto di Torino del 1955, dove richiamò l’attenzione del pubblico. Da segnalare la sua apparizione in ben due film e in altri prodotti video. L’auto mantiene il telaio e il motore originali. Come cita la scheda di vendita, questa creatura del “biscione” incarna il meglio della Dolce Vita. In un certo senso può essere vista come una prova di orgoglio, una spinta verso un futuro migliore, aperto ai sogni e all’ottimismo.

Il soprannome “La Fleche” (la freccia) allude al design elegante del modello. Lo stile, nelle sue architetture generali, è infatti fluido e sinuoso. Punta sulla morbidezza dialettica ed evita i tratti squadrati di altre produzioni di Michelotti per Vignale partorite in precedenza. In un quadro armonico come quello di questa speciale Alfa Romeo 1900 Cabriolet, l’abitacolo non poteva non concorrere alla piacevolezza del quadro sensoriale. Il cruscotto ha finiture che lo abbinano ai colori esterni ed anche la tappezzeria è in linea con la tela generale.

Nonostante lo stile americano, questo esemplare, come già scritto, è rimasto sempre in Italia. La prima immatricolazione avvenne a Trieste. Poi diversi passaggi di proprietà. Attualmente appartiene a un noto collezionista di auto italiane vestite dai grandi carrozzieri del Belpaese. Fresca la decisione di vendere l’auto. Il suo stato di forma è impeccabile, grazie anche a un completo restauro, eseguito in un periodo non troppo lontano dai nostri giorni.

Questa Alfa Romeo 1900 Cabriolet “Le Fleche”, come dicevamo, ha guadagnato la scena in diversi concorsi d’eleganza del Vecchio Continente. Inoltre è stata esposta al Museo dell’Automobile di Torino in una mostra celebrativa sui progetti di Michelotti, denominata “Michelotti World“. La Fleche sarebbe un’aggiunta eccezionale a qualsiasi collezione, su entrambe le sponde dell’Atlantico. Immagino che presto troverà un nuovo acquirente, disposto ad amarla e a coccolarla, come il precedente.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

Fonte | RM Sotheby’s