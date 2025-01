Nuova Alfa Romeo 4C: c’è chi immagina così il suo ritorno

Giorgi Tedoradze, un talentuoso designer automobilistico originario della Georgia e conosciuto sui social media come tedoradze.giorgi, ha recentemente svelato un’altra interessante idea di design per una possibile nuova Alfa Romeo 4C. Contrariamente alla tendenza attuale di molti creatori digitali di trasformare ogni modello in un’auto completamente elettrica, Tedoradze immagina una versione che conserva il fascino tradizionale di un motore a combustione interna. Il suo progetto include due terminali di scarico prominenti che sporgono dal paraurti posteriore, sottolineando un look grintoso e sportivo.

Ecco come viene immaginata sul web una nuova Alfa Romeo 4C

Questo concept della nuova Alfa Romeo 4C, pur non ufficiale e meramente speculativo, si distingue per un aspetto decisamente più esotico rispetto all’originale 4C, che fu prodotta dal 2013 al 2020. Per questa interpretazione, il designer ha scelto un elegante bianco, che dona un’aria più raffinata e “pura” al modello virtuale. Il risultato è un’estetica rinnovata che sembra perfettamente in linea con il DNA di Alfa Romeo.

Al momento sembra assai improbabile che in futuro nella gamma della casa automobilistica del Biscione possa trovare spazio una nuova Alfa Romeo 4C. Sembrano altre al momento le priorità dello storico marchio milanese che al momento pensa al lancio di una nuova Alfa Romeo Stelvio che vedremo nei prossimi mesi e poi a seguire nel 2026 ad una nuova Alfa Romeo Giulia.

Poi pare che nel 2027 possa essere la volta di un nuovo grande E-SUV che riporterà il marchio premium di Stellantis nel segmento E del mercato e per finire nel 2028 una erede di Giulietta che però avrà un nome diverso. Questo in quanto si caratterizzerà per uno stile molto diverso dal modello attuale e probabilmente utilizzerà la piattaforma STLA Medium al pari della nuova Lancia Delta. Dunque al momento non sembra esserci spazio per una nuova Alfa Romeo 4C nella gamma del Biscione.