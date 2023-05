Alfa Romeo 1900 C Cabriolet all’asta sul lago di Como

Il 20 maggio, a Villa Erba di Cernobbio, sul Lago di Como, sarà battuta all’asta una splendida Alfa Romeo 1900 C Cabriolet di Pinin Farina. A curare la vendita saranno gli specialisti di RM Sotheby’s, che godono di ampia e meritata fama nell’universo dorato degli incanti di fascia alta. L’esemplare, con telaio AR1900C 01192, giunge dalla collezione Piccolo e viene offerto senza prezzo di riserva. Gli esperti hanno stimato un valore fino a 300 mila euro, ma le dinamiche delle aste sono imprevedibili e possono spingere verso cifre anche sensibilmente diverse da quelle preventivate.

Questa vettura è attualmente in fase di registrazione nei Paesi Bassi. Pertanto, subito dopo la vendita, dovrà essere trasportata a Tilburg. Il ritiro dell’auto, quindi, sarà un po’ più lungo del solito. L’esemplare all’asta appartiene a una famiglia di modelli prodotti dalla casa del “biscione” negli anni fra il 1950 e il 1959. Il suo apporto, in termini evolutivi del marchio, è stato importante. La 1900, infatti, fu la prima Alfa Romeo con monoscocca e la prima a sbocciare in una catena di montaggio. Così fu possibile allargare la scala produttiva, spingendola verso volumi in precedenza sconosciuti al costruttore milanese.

Questo spinse verso la scelta di un frazionamento inferiore per i motori, con l’obiettivo di ridurre e i costi aziendali, per rendere l’auto più appetibile ad una fascia più ampia di potenziali clienti. Al posto degli esclusivi cuori a 6 ed 8 cilindri, venne scelta un’unità propulsiva a 4 cilindri in linea, senza rinunce sul piano della raffinatezza ingegneristica.

La 1900 C fu vestita, fra gli altri, da Touring e Pinin Farina. Di quest’ultimo è la firma stilistica della carrozzeria dell’esemplare scoperto proposto in vendita da RM Sotheby’s sul Lago di Como. Rispetto alla vettura da cui discende, questa variante ha un passo accorciato di 130 mm, per un comportamento dinamico più divertente. La spinta fa capo a motore da 1884 centimetri cubi di cilindrata, con testata in alluminio e due alberi a camme azionati da catena. Nella configurazione iniziale produceva 80 cavalli di potenza massima, ma le versioni più spinte raggiunsero e talvolta superarono i 100 cavalli, a 5500 giri al minuto. Un carburatore doppio corpo Weber 40 DCA3 provvede all’alimentazione.

L’elegante Alfa Romeo 1900 C Cabriolet di Pinin Farina, offerta alla tentazione dei potenziali acquirenti nell’asta di RM Sotheby’s a Villa Erba, dispone di guida a destra. È rifinita in un attraente blu, che valorizza lo splendore della sua silhouette. Molto riuscito l’abbinamento con i rivestimenti in pelle bordeaux patinata degli spazi interni. La capote in tela marrone chiaro completa la combinazione di colori. L’esemplare in vendita si presenta con patina e segni di usura assolutamente normali.

Dotata di carta d’identità FIVA e certificato ASI, questa vettura del “biscione” ha fatto parte per tanti anni della stessa collezione. Ora è pronta per essere goduta da un nuovo proprietario, che potrà decidere se effettuare un restauro o se goderla sin dal primo momento nelle condizioni in cui versa attualmente. In ogni caso, beato lui, che potrà gustare a piacimento, in modo statico e dinamico, di una pietra miliare della storia Alfa Romeo.

The 1900 C Cabriolet carries historical significance as the first @alfa_romeo built on unitary construction and an assembly line. https://t.co/xA9OB3v5sK pic.twitter.com/Ld1YXiycdN — RM Sotheby's (@rmsothebys) May 1, 2023

Fonte | RM Sotheby’s Foto | RM Sotheby’s