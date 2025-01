Fiat Grande Panda debutterà sul mercato a marzo: lo ha confermato Imparato

Fiat Grande Panda è stata svelata lo scorso 11 luglio ma in Italia non è ancora arrivata sul mercato. In tanti si domandano quando si apriranno gli ordini per il nuovo modello nel nostro paese e con quali prezzi. Nelle scorse ore rilasciando un’intervista al magazine inglese Autocar, Jean-Philippe Imparato, COO per l’Europa di Stellantis, sembra finalmente aver chiarito quando avverrà il debutto del modello in concessionaria.

Marzo sarà il mese di debutto sul mercato per la nuova Fiat Grande Panda

Imparato ha dichiarato che Fiat Grande Panda arriverà sul mercato a marzo sia nella versione elettrica che in quella ibrida. Già vi erano state delle voci a dicembre secondo cui l’auto sarebbe arrivata in quel paese anche se per molti era gennaio il mese giusto per il debutto. Queste parole però sembrano spazzare via qualsiasi dubbio. L’auto nel nostro paese sarà ordinabile a partire da marzo in entrambe le versioni.

Al momento rimane da sapere quali saranno i prezzi di Fiat Grande Panda nel nostro paese. Si ipotizza che la versione ibrida entry level possa partire da poco più di 19 mila euro mentre la versione elettrica da poco meno di 25 mila euro al netto di incentivi.

Fiat Grande Panda nasce a Kragujevac in Serbia su piattaforma Smart car di Stellantis e darà origine ad una nuova famiglia di auto a cui seguiranno la nuova Fiat Multipla e la nuova Fiat Panda Fastback. Si tratta dunque di un modello fondamentale che dovrebbe permettere alla casa torinese di poter conquistare nei prossimi anni preziose quote di mercato.