Stellantis estende la copertura speciale per i motori 1.5 BlueHDi a 10 anni o 240.000 km e introduce il rimborso retroattivo 

Stellantis lancia una copertura assicurativa speciale per le prime generazioni dei suoi motori diesel BlueHDi da 1,5 litri, prodotte tra ottobre 2017 e gennaio 2023, per guasti relativi all’albero a camme. Con questa copertura speciale, Stellantis coprirà il 100 per cento dei costi di ricambi e manodopera fino a 10 anni o 240.000 chilometri, a condizioni specifiche.

Inoltre, da metà luglio, i clienti che hanno riscontrato determinati problemi con la catena dell’albero a camme potranno richiedere il rimborso delle spese correlate, alle condizioni stabilite sulla piattaforma online disponibile all’indirizzo https://stellantis-support.com , accessibile anche dai siti web dei seguenti marchi: Citroën, DS Automobiles, Opel/Vauxhall, Fiat e Peugeot.

Questa copertura speciale si applica esclusivamente agli interventi programmati eseguiti tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2025, a condizione che tutte le operazioni di manutenzione e diagnostica del veicolo siano state effettuate in conformità con le linee guida ufficiali raccomandate dal marchio di riferimento. Il rispetto rigoroso di queste indicazioni è fondamentale per garantire l’idoneità alla protezione offerta e mantenere intatti i vantaggi previsti dall’iniziativa Stellantis.

Per avere diritto alla copertura speciale, la manutenzione deve essere stata eseguita da un professionista del settore automobilistico in conformità con le raccomandazioni del produttore. In caso di incidente, la diagnosi e la riparazione devono essere eseguite da una rete autorizzata. I dettagli completi della polizza di risarcimento prevista da Stellantis sono disponibili sulla piattaforma online.

Nell’ambito di questa importante iniziativa, Stellantis fornisce inoltre ai clienti di auto usate della rete autorizzata Spoticar e Stellantis il certificato Check+, un documento che garantisce e certifica che potranno beneficiare degli stessi vantaggi e della stessa copertura speciale solitamente riservata ai clienti di auto nuove. Questo strumento rappresenta un valore aggiunto e una rassicurazione concreta per chi sceglie un veicolo usato, offrendo trasparenza, affidabilità e un’esperienza d’acquisto paragonabile a quella di un’auto nuova.