Fiat Panda Fastback: nel 2025 saranno svelati due aspetti fondamentali

Fiat Panda Fastback è una delle prossime auto che la casa torinese lancerà sul mercato nei prossimi anni. Questo dovrebbe essere il terzo modello della nuova famiglia Panda dopo Fiat Grande Panda che è stata svelata lo scorso 11 luglio ma non è ancora arrivata sul mercato in Italia e la nuova Fiat Multipla che dovrebbe essere svelata entro fine anno anche se qualcuno di recente ha ipotizzato alcuni ritardi che potrebbero spostare il suo debutto al 2026.

Il 2025 sarà un anno molto importante per Fiat Panda Fastback: alcuni misteri saranno finalmente risolti

Anche se non avverrà il debutto di Fiat Panda Fastback il 2025 sarà comunque un anno molto importante per questo modello perchè conosceremo alcuni suoi elementi fondamentali. Sembra infatti quasi certo che nel corso di quest’anno sapremo finalmente quello che sarà il nome ufficiale di questo atteso modello. Al momento non vi sono molti indizi in proposito. Di certo sappiamo che non verrà utilizzato il nome Panda. Possibile che alla fine il veicolo si chiami semplicemente nuova Fiat Fastback ma non escludiamo altre sorprese.

Sempre nel corso del 2025 dovremmo finalmente conoscere la data di debutto esatta di Fiat Panda Fastback. E’ probabile che il periodo giusto per il suo lancio sia comunque la prima metà del 2026. Infine sempre nel corso di questo anno da poco iniziato oltre alle possibili prime immagini senza veli è probabile che venga finalmente alla luce quello che sarà il luogo di produzione scelto per questo importante modello destinato ad avere un ruolo di primo piano all’interno della gamma della principale casa automobilistica italiana.

Quasi certamente non sarà l’Italia ad ospitare la produzione di Fiat Panda Fastback che nascerà su piattaforma smart car di Stellantis come del resto Fiat Grande Panda e nuova Fiat Multipla e che probabilmente avrà anche una versione Abarth. Ricordiamo che questo modello che sarà lungo circa 4,35 metri dovrebbe avere le sembianze di un SUV fastback con coda e tetto spiovente.