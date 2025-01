Nuova Fiat Punto: sarebbe perfetta per Pomigliano

Quando è nato il gruppo Stellantis nel gennaio del 2021 una delle auto di cui si parlava più spesso a proposito di quello che sarebbe avvenuto con la nascita dell’azienda dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA era proprio la nuova Fiat Punto. Sembrava certo che con la presenza in gamma di auto quali Peugeot 208 e Opel Corsa il lancio di una nuova generazione del mitico modello sarebbe stato un gioco da ragazzi.

Pomigliano accoglierà due nuove auto su STLA Small: non ci starebbe bene una nuova Fiat Punto?

Invece siamo nel 2025 e della nuova Fiat Punto si sono perse le tracce. Sono altri i piani di Fiat per il futuro dopo il lancio di Grande Panda sarà infatti la volta della nuova Fiat Multipla, della nuova Fiat 500 ibrida per Mirafiori e della nuova Fiat Panda Fastback. Poi a seguire dovrebbero arrivare anche un pickup erede di Strada e un camper. Saranno tutte auto globali che verranno vendute in ogni angolo del mondo.

Dunque al momento di una nuova Fiat Punto non c’è traccia. Questo nonostante siano in tanti a sognare il suo ritorno nella gamma della principale casa automobilistica italiana come si evince dai numerosi render che nel corso del tempo appaiono periodicamente sul web ad immaginare come sarebbe una nuova generazione del popolare modello uscito di produzione nel 2018, come in quello di Tommaso D’Amico che vi mostriamo qui sotto.

Di recente si è saputo che nei prossimi anni lo stabilimento Stellantis di Pomigliano ospiterà la produzione di due nuove auto su piattaforma STLA Small che per intenderci è quella che verrà usata da Peugeot 208 e Opel Corsa in futuro. Dunque questo ha riacceso le speranze di un ritorno della nuova Fiat Punto con produzione italiana. Ovviamente al momento l’ipotesi sembra molto difficile dato che la casa torinese pare avere altri piani. Tuttavia le cose cambiano in fretta nel mondo dell’auto e dunque mai dire mai. Di certo questo ipotetico ritorno sarebbe ben gradito dai tanti fan che ancora oggi ha questo modello tra i più popolari del marchio italiano di Stellantis sul mercato italiano negli ultimi decenni.