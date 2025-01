Fiat Grande Panda: il suo arrivo sul mercato rilancerà le quotazioni di Fiat in Italia

Nel 2024 Fiat si è confermata la casa automobilistica numero uno in Italia come numero di immatricolazioni ma con numeri in calo rispetto all’anno precedente. Tuttavia le cose dovrebbero cambiare rapidamente nel 2025 grazie all’arrivo sul di Fiat Grande Panda. Questa auto infatti dovrebbe far aumentare e non di poco le vendite e le quote di mercato della casa automobilistica torinese.

Fiat Grande Panda si candida a diventare il modello del rilancio di Fiat in Italia

Come annunciato dal CEO Olivier Francois a fine anno il debutto di Fiat Grande Panda sul mercato italiano con l’apertura degli ordini dovrebbe essere ormai imminente. Si parla di questo mese di gennaio come momento perfetto per il lancio del modello sul mercato. Ovviamente la casa torinese e la stessa Stellantis nutrono grandi speranze per il successo commerciale di questo modello in Italia e nel mondo.

Fiat Grande Panda, che viene prodotta a Kragujevac in Serbia, arriverà sul mercato in versione ibrida che sarà la entry level con un prezzo intorno ai 19 mila euro full optional e con cambio automatico mentre l’elettrica dovrebbe costare intorno ai 24 mila euro.

In Italia, che rappresenta il secondo mercato più importante per Fiat dopo il Brasile, la Fiat Grande Panda potrebbe dunque trovare uno dei suoi mercati più importanti a livello globale. La Fiat Panda, infatti, è già il modello più venduto nel suo segmento, e l’introduzione della versione ibrida della Grande Panda potrebbe darle una nuova spinta, attirando un pubblico ancora più ampio.

Fiat Grande Panda sarà dunque uno dei modelli più importanti di questo 2025 automobilistico appena iniziato. Ricordiamo che questa auto darà origine ad una nuova gamma di auto che già entro fine anno potrebbe dare vita ad un secondo modello: la nuova Fiat Multipla.