Vuoi una Ferrari economica? Non c’è calvario peggiore per un collezionista neofita

L’inizio di un nuovo anno rappresenta per molti appassionati un buon momento per avventurarsi in un nuovo hobby. Potrebbe essere dedicarsi alla cucina, imparare a mettere insieme una nuova bicicletta o intraprendere un progetto di restauro di un’auto. Dipende dalle possibilità e dal tempo a disposizione, ovviamente. Tuttavia, se stai pensando di dedicarti a un restauro di un’auto, un recente esempio potrebbe farti riflettere due volte prima di intraprendere il recupero di una Ferrari.

È molto facile farsi prendere dall’entusiasmo quando si inizia a cercare auto usate online, e magari si trova un’occasione irresistibile che vede la possibilità di avere una Ferrari a un prezzo accessibile. Improvvisamente, è facile sognare di sfrecciare lungo le strade con il ruggito di un motore V8 made in Italy che fa da colonna sonora a ogni viaggio. Un pensiero decisamente allettante.

Come spesso accade con le auto d’epoca, le Ferrari non fanno eccezione e possiedono la loro buona dose di stranezze e problematiche. Comprare una Ferrari a buon mercato potrebbe comportare molto più stress di quanto ci si aspetti. A testimoniarlo due appassionati, John ed Edd, protagonisti del canale YouTube Edd China, che hanno acquistato la Ferrari più economica che sono riusciti a trovare. La vettura in questione è una Ferrari Dino 308 GT4, un modello che, nonostante il suo fascino, ha presentato una serie di problemi inaspettati.

La situazione si è rivelata molto più complessa di quanto immaginassero. La lista dei difetti della Ferrari è lunghissima e comprende decine di voci relative a componenti e problemi strutturali, senza contare che l’auto era stata coinvolta in un incendio in passato. Questo incidente ha richiesto una sostituzione degli interni, che sono stati scelti con una combinazione di colori alquanto controversa. Dopo essere stata trascurata per oltre dieci anni, l’auto si presentava in condizioni piuttosto deludenti. La vernice era in pessime condizioni, una portiera era rotta, e vari sistemi come i finestrini elettrici e i tergicristalli non funzionavano correttamente.

Sotto il cofano della Ferrari d’epoca, la situazione non migliora. La cinghia di distribuzione deve essere sostituita, la pompa dell’acqua è bloccata e ci sono problemi con l’impianto di raffreddamento. L’assenza del compressore dell’aria condizionata, i carburatori da revisionare e tubi perdenti sono solo alcuni dei problemi riscontrati. La parte inferiore del veicolo, inoltre, presenta corrosione sulle pinze dei freni, tubi arrugginiti e discoteche dei freni danneggiate.

Se si vuole iniziare un progetto simile, questo caso dovrebbe essere un campanello d’allarme. Prima di impegnarti, assicurati di ispezionare attentamente qualsiasi veicolo che intendi acquistare, indipendentemente da quanto sembri economico. Tutte queste riparazioni fanno decisamente venire i brividi, soprattutto perché parliamo di una Ferrari.