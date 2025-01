Nuova Alfa Romeo Stelvio rinascerà con un look straodinario, prestazioni elevate e tante novità

Tra pochi mesi debutterà la nuova Alfa Romeo Stelvio, seconda generazione del celebre SUV di segmento D della casa automobilistica del Biscione. Il modello rinascerà con questa nuova generazione che sarà molto diversa dal suo predecessore. Chi ha già visto il veicolo dice che avrà un look davvero straordinario che piacerà sicuramente anche agli alfisti più critici. Probabilmente ad aprile vedremo le prime immagini senza veli del modello ma non escludiamo che già prima di quel mese qualcosa di interessante possa emergere. Una presentazione completa del SUV però potrebbe avvenire solo a giugno quando Alfa Romeo festeggerà i suoi 115 anni.

Tanta tecnololgia, prestazioni elevatissime e un look audace per la nuova Alfa Romeo Stelvio che sta per nascere

Nuova Alfa Romeo Stelvio, che qui vi mostriamo in alcuni recenti render del designer Alessandro Capriotti, è destinato ad avere un ruolo fondamentale nella gamma di Alfa Romeo a livello globale. Questo veicolo infatti si candida a diventare uno dei più venduti nel mondo tra quelli lanciati dal Biscione e possibile grimaldello per scardinare una volta del tutto il mercato auto premium degli Stati Uniti dove fino ad ora la casa milanese ha sempre faticato. Uno stile aerodinamico e sportivo, un abitacolo moderno, spazioso e tecnologico e prestazioni elevatissime oltre all’inconfondibile piacere di guida Alfa Romeo dovrebbero essere alcune delle principali caratteristiche di questo SUV destinato a diventare un vero e proprio classico all’interno della gamma della casa automobilistica premium di Stellantis.

Questa volta designer e ingegneri di Alfa Romeo non hanno lasciato nulla al caso. Tutto è stato studiato per rendere questo modello altamente appetibile a livello globale e perfettamente in grado di poter competere ad armi pari con la concorrenza sempre più agguerrita rappresentata dai SUV delle case automobilistiche tedesche, inglesi, giapponesi e americane. Targa centrale, coda tronca, fari stretti, stile quasi da SUV coupé, scudetto chiuso sono solo alcune delle principali caratteristiche estetiche che ritroveremo in questo modello e che poi ispireranno anche altre future vetture di Alfa Romeo compresa la nuova Alfa Romeo Giulia che debutterà nel 2026 e anche nell’E-SUV previsto per il 2027 che sarà il suo fratello maggiore.