Alfa Romeo E-SUV: il suo design sarà assolutamente non convenzionale

Il 2027 dovrebbe essere l’anno del ritorno di Alfa Romeo nel segmento E del mercato dopo molti anni. La vettura scelta per questo ritorno sarà un Alfa Romeo E-SUV per il momento ancora senza nome. Si tratterà di una vettura dallo stile non convenzionale, un qualcosa di mai visto prima come anticipato dall’ex CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato.

Il ritorno nel segmento E del Biscione avverrà con un Alfa Romeo E-SUV

Ovviamente se confermare o meno questo modello, su cui il biscione è al lavoro da anni, toccherà al nuovo CEO Santo Ficili ma le probabilità che alla fine nella gamma dello storico marchio milanese possa trovare spazio un Alfa Romeo E-SUV nel corso del 2027 sembrano essere molto elevate. A proposito di quello che potrebbe essere lo stile di questo modello, oggi vi mostriamo un vecchio render di Moraschini Designer che risale addirittura al 2020 che ipotizza una futura vettura di Alfa Romeo che pare una sorta di SUV coupé dallo stile molto sportivo, dalle linee scolpite e con un assetto estremamente ribassato.

In base a quanto dichiarato fino ad ora dai dirigenti di Alfa Romeo non possiamo escludere che il progetto in questione sia qualcosa di questo tipo. Ovviamente in mancanza di notizie certe non possiamo nemmeno essere sicuri che sia così ma non ci stupiremmo affatto se alla fine il Biscione partorisse qualcosa del genere.

Maggiori informazioni sul futuro Alfa Romeo E-SUV le avremo nel corso del 2025 quando il CEO Santo Ficili dovrebbe sciogliere tutte le riserve e confermare che anche questo modello farà parte dei progetti previsti per la futura gamma della casa automobilistica del Biscione come del resto le nuove Alfa Romeo Stelvio e Alfa Romeo Giulia i cui debutti sono fissati rispettivamente per la primavera del 2025 e per la primavera del 2026.