Ram chiude il 2024 con la migliore prestazione da quando è arrivato in Brasile

Ram continua a conquistare sempre più brasiliani e l’anno 2024 è registrato nella storia del marchio americano come il migliore dal suo arrivo in Brasile. Nel 2024 sono state vendute circa 30 mila unità, con un aumento del 74% rispetto al 2023, fino ad allora l’anno di maggior successo di Ram nel Paese. Inoltre, la fine dell’anno è stata un record per il marchio, con dicembre che ha presentato vendite in aumento del 12,6%. andamento rispetto a novembre.

Ram registra una crescita delle unità vendute del 74% rispetto al 2023 e raggiunge un nuovo record di vendite

“Il 2023 era già stato un anno storico per Ram e avevamo grandi aspettative per una performance ancora migliore nel 2024, confermata dal miglior risultato del marchio dal suo arrivo in Brasile. Registrare un risultato così rappresentativo nel Paese proprio mentre compiamo 15 anni come marchio indipendente rende tutto ancora più speciale. Abbiamo inoltre presentato prodotti come il nuovo 1500 2025, il nuovo motore 2.2 Turbodiesel per la Rampage e ampliato il portafoglio di questo modello con l’introduzione della versione Big Horn, una nuova porta d’ingresso nell’universo Ram. Continueremo a lavorare intensamente affinché l’anno a venire sia ancora migliore e continuiamo su questo percorso di crescita continua”, afferma Juliano Machado, vicepresidente del marchio Ram per il Sud America.

Ram Rampage, un successo di pubblico e critica, ha superato lo scorso anno la soglia delle 30mila unità vendute dal lancio in Brasile. Solo nel 2024 sono state vendute più di 23.600 unità, con un incremento del 174% rispetto al totale venduto nel 2023.

Nonostante tale successo, il produttore ha introdotto un miglioramento significativo nel modello: il nuovo motore 2.2 Turbodiesel, con 200 CV di potenza e 450 Nm di coppia. Oltre al nuovo motore, Rampage ha debuttato con l’inedita versione Big Horn, la nuova porta d’accesso all’universo Ram senza rinunciare alla raffinatezza e ad un ampio elenco di dotazioni di serie, marchio di fabbrica del produttore. Con così tante qualità, Rampage è stata ancora una volta riconosciuta dai media specializzati e l’anno scorso ha ricevuto 12 trofei, con particolare attenzione ai risultati ottenuti nel Premio Estadão Mobility, UOL Carros e Os Eleitos da Quatro Rodas.

Nel 2024 è stato aggiornato anche il Ram 1500. Il pick-up più veloce del Brasile accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi grazie al nuovo motore 3.0 Hurricane 6 biturbo, che eroga 426 CV di potenza e 635 Nm di coppia. Il modello, che presentava un design rinnovato, ha ricevuto anche nuove funzionalità come il portellone posteriore elettrico con apertura e chiusura a distanza tramite chiave o tramite pulsante sui comandi delle luci di lettura, oltre a modalità di guida selezionabili tramite comandi al volante e un nuovo centro multimediale Uconnect 5 con schermo da 14,5 pollici, il più grande tra i pick-up venduti in Brasile.

Il 2024 ha portato anche serie speciali come la Rampage Rebel Ignition e la 2500 Rodeo Edition – limitate rispettivamente a 150 e 77 unità – rivelate al pubblico durante il Festival di Interlagos – Automobile Edition. E la Classic, che ha salutato i brasiliani nel 2024, ha ricevuto un omaggio. L’esclusiva versione R/T, limitata a 100 unità, celebrava l’iconico motore V8 HEMI. Con 5,7 litri, eroga 400 CV di potenza e 556 Nm di coppia.

In mezzo a tanti momenti unici, il marchio ha anche aumentato il numero di Ram House in Brasile, raggiungendo le regioni del Sud e del Nord-Est, in particolare rispettivamente nelle città di Florianópolis e Recife. I concept store portano tutto il lusso, la raffinatezza e la modernità che Ram offre ai brasiliani e ci sono già 5 negozi nel Paese.

“Concludere il 2024 con numeri ancora più impressionanti rispetto al 2023 è qualcosa che ci riempie di orgoglio. È la conferma del successo della strategia su cui abbiamo lavorato e dell’impegno di tutti, dalla fabbrica alle concessionarie. Continueremo a lavorare affinché il 2025 sia un anno di nuovi marchi storici”, ha concluso Herlander Zola, vicepresidente senior delle operazioni commerciali di Stellantis in Brasile e dei veicoli commerciali leggeri (LCV) per il Sud America.