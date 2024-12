Ram Rampage riafferma la sua forza con altri quattro premi

Con poco più di un anno sul mercato in Brasile, Ram Rampage continua a consolidare la sua traiettoria di successo con nuovi traguardi che rafforzano il suo ruolo di leader nel settore automobilistico nel paese. Oltre ad aver venduto più di 30 mila unità dal suo lancio, il modello della casa americana di Stellantis ha appena vinto altri quattro importanti premi del settore.

Lanciato nel 2023, Ram Rampage il pick-up più potente e veloce prodotto in Brasile conta ora 22 premi nella sua collezione

Il pick-up è stato scelto come “Miglior Pickup Compatto/Intermedio” da UOL Carros, “Pickup Compatto/Combustione” nel premio Highest Resale Value di Autoinforme, “Pickup Intermedio” in “Os Eleitos” di Quatro Rodas e il Premio RodaRio Rede Manaus al ” categoria “pickup”.

Giurie composte da giornalisti specializzati, proprietari e studi sul comportamento dei prezzi delle auto nel mercato brasiliano hanno premiato Ram Rampage in diverse categorie, consolidandola come riferimento nel mercato. La sua combinazione di prestazioni, lusso, capacità e tecnologia colloca il pick-up più potente e veloce prodotto in Sud America in una posizione di rilievo, evidenziando la potenza che solo un Ram possiede. Nel 2024, il pick-up ha vinto 11 premi, due dei quali internazionali, che si aggiungono agli 11 premi ricevuti nel 2023, per un totale di ben 22 premi.

“Ognuno di questi risultati riflette il modo in cui il modello ha conquistato il mercato con tutti i suoi attributi, e ricevere un tale riconoscimento è incredibile! Ram Rampage continua a superare le aspettative, diventando un riferimento nel mercato brasiliano e garantendo ottime performance commerciali. Continueremo a lavorare per mantenere questa traiettoria di successo”, celebra Juliano Machado, Vice Presidente di Ram per il Sud America.