Ram Rampage riceve altri due premi 

Con poco più di un anno di vendite in Brasile e Sud America, Ram Rampage continua il suo percorso di successo, con più di 28 mila unità immatricolate dal suo lancio in Brasile. E per riaffermare ulteriormente questo successo, il primo pick-up Ram prodotto in Brasile ha vinto questa settimana altri due premi: nella categoria “Best Intermediate Pickup” alla 10a edizione di Carsughi L’Auto Preferita e all’Estadão Mobility Award 2025.

Ram Rampage è stato scelto come “Miglior Pickup Intermedio” nella 10a edizione di Carsughi L’Auto Preferita e nell’Estadão Mobility Award 2025

In entrambi i premi, Ram Rampage è stata scelta da una giuria composta da giornalisti specializzati nel settore automobilistico. Il Rampage è rinomato come il pick-up di fascia media più potente e veloce prodotto in Sud America, distinguendosi per prestazioni, capacità, lusso e tecnologia.

“È un grande orgoglio per tutto il team Ram ricevere un riconoscimento così importante da parte della stampa specializzata brasiliana. Rampage è un successo di vendita e di valutazione, sia tra i giornalisti che tra i clienti!” celebra Juliano Machado, Vicepresidente Ram per il Sud America “Sono già stati 15 i premi in poco più di un anno sul mercato, oltre a più di 28 mila pick-up venduti. Rampage ha superato ogni aspettativa e sono sicuro che continuerà ad essere protagonista nel mercato brasiliano per molti anni a venire”. aggiunge Giuliano.

La decima edizione di Carsughi L’Auto Preferita si è svolta in grande stile mercoledì sera (13), in una cerimonia tenutasi in uno dei luoghi di eventi e spettacoli più prestigiosi della città di San Paolo, il Tokio Marine Hall, nella zona sud della capitale. Alla presenza di Claudia e Claudio Carsughi, la cerimonia ha riunito 22 giornalisti specializzati per consegnare i premi ai vincitori delle 18 categorie.

Il Premio Estadão Mobility, giunto alla quinta edizione, ha premiato, durante una cerimonia di lunedì scorso (11), prodotti e servizi suddivisi in 44 categorie in quattro percorsi: Jornal do Carro (che premia le migliori auto e camioncini), Estradão (che sceglie i migliori camion e furgoni), MotoMotor (dedicato alle motociclette) e Mobilidade (che premia i migliori nell’ecosistema della mobilità). Inoltre, esiste una categoria speciale di Città in primo piano in Mobilità.