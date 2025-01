Nuova Jeep Compass: il suo debutto sarà un momento importante nella storia del brand

Il 18 marzo 2025 assisteremo al debutto della nuova Jeep Compass. Si tratterà di un momento importante nella storia della casa automobilistica americana di Stellantis che lancerà un modello fondamentale a livello globale per il suo futuro. Ricordiamo che per quanto rigurada l’Europa questo modello sarà una delle cinque nuove vetture che verranno prodotte presso lo stabilimento Stellantis di Melfi in Italia su piattaforma STLA Medium.

Tutto pronto per il debutto della nuova Jeep Compass che a breve sarà svelata

La nuova Jeep Compass, che nei mesi scorsi è stata mostrata con la prima immagine teaser, sarà prodotta sia in versione elettrica che ibrida. Il nuovo modello adotterà i tratti stilistici tipici delle più recenti vetture del marchio Jeep, presentandosi con linee forti, decise e muscolose che caratterizzano il design distintivo del brand. Ricordiamo che sempre nel 2025, dopo numerosi annunci, dovrebbero finalmente essere lanciati due attesi veicoli elettrici: la Jeep Recon, una versione totalmente a batteria della leggendaria e robusta Wrangler, icona delle fuoristrada, e il SUV elettrico Wagoneer S, che arricchirà la gamma con nuove soluzioni ecologiche e performanti.

La terza generazione del SUV di Jeep è pronta a stupire con tecnologie all’avanguardia e interni che saranno ancora più sofisticati e moderni rispetto al modello attuale, che comunque è stato molto apprezzato in Italia e nel mondo risultando il più popolare in assoluto del brand a livello globale per tanti anni.

La futura gamma di motorizzazioni della nuova Jeep Compass sarà composta da diverse opzioni, pensate per soddisfare diverse esigenze di prestazioni ed efficienza. Tra queste, ci saranno motori a benzina mild hybrid (MHEV) da 1,2 litri, progettati per offrire un perfetto equilibrio tra efficienza dei consumi e prestazioni di guida, garantendo un’esperienza di guida fluida e potente. Inoltre, la gamma includerà anche versioni plug-in hybrid (PHEV), che permetteranno di percorrere fino a 100 km in modalità esclusivamente elettrica, ideali per chi cerca una guida sostenibile senza rinunciare alla potenza. Questi motori ibridi si basano sulle stesse unità utilizzate in modelli di successo come la Peugeot 3008, la 5008 e l’Opel Grandland, noti per la loro affidabilità e prestazioni elevate.