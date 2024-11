Jeep Recon: ecco quale potrebbe essere il suo design definitivo

Jeep continua a perseguire le sue ambizioni nel settore delle auto elettriche con un nuovo modello il cui lancio è ormai imminente chiamato Jeep Recon. Questo veicolo rappresenta una versione completamente silenziosa della leggendaria Jeep Wrangler, mantenendo però lo stesso spirito avventuroso che ha sempre caratterizzato il marchio Jeep.

Ecco come dovrebbe apparire il nuovo Jeep Recon nella sua versione definitiva

Recentemente, sul web sono trapelate alcune foto spia in cui sono stati immortalati alcuni prototipi di questo modello in fase di test nel Michigan. Durante le prove, i veicoli sono stati parzialmente svelati, permettendo di dare uno sguardo più da vicino a quello che sarà il design definitivo della Jeep Recon. I dettagli emersi, supportati dai rendering realizzati dal creatore digitale Nikita Chuicko e pubblicate dal sito Kolesa, sono piuttosto accurati. D’altronde, non è stato difficile immaginare il veicolo e completare il quadro, poiché le auto avvistate erano già dotate di un rivestimento minimo, lasciando intravedere chiaramente le linee principali del design.

La Jeep Recon mantiene l’iconica griglia a sette feritoie che ha sempre contraddistinto i modelli Jeep, ma resta ancora da chiarire se questo modello avrà l’illuminazione integrata, come nel concept svelato nella prima metà del 2023. Il design del veicolo riprende molte delle caratteristiche classiche, come le luci quadrate posizionate alle estremità, e una serie di elementi che ne enfatizzano la natura off-road.

Tra questi spiccano le porte removibili, paraurti robusti, parafanghi svasati e la ruota di scorta full-size montata sul portellone posteriore. Inoltre, il veicolo è equipaggiato con barre sul tetto e pneumatici fuoristrada montati su ruote da 17 pollici, conferendo alla Recon un look decisamente pronto per ogni tipo di avventura, sia su strada che fuori dal percorso tradizionale.

La Jeep Recon sarà costruita utilizzando la piattaforma STLA Large Transverse di Stellantis, una base condivisa con modelli come la Wagoneer S e la Chrysler Airflow. Invece, la nuova generazione del Dodge Charger adotterà una piattaforma STLA Large Longitudinal, che verrà utilizzata anche per la seconda generazione dei modelli Alfa Romeo Stelvio e Giulia, nonché per il successore della Maserati Levante. Questa piattaforma è progettata per supportare motorizzazioni a combustione interna, ibride ed elettriche, ma si prevede che la Recon seguirà la tendenza verso un motore completamente elettrico (EV).

Sebbene i dettagli sulla motorizzazione siano ancora avvolti nel mistero, è noto che la Jeep Wagoneer S impiega un propulsore da 600 cavalli con un pacco batterie da 100 kWh, che consente un’autonomia superiore ai 480 km. Nonostante la Recon non abbia ancora confermato le specifiche ufficiali, si ipotizza che si concentrerà su prestazioni fuoristrada di alto livello, mantenendo l’approccio “avventuroso” tipico di Jeep. La presenza del sistema Selec-Terrain per la gestione della trazione e di un assale con e-locker fanno pensare che la Recon sarà un’auto pensata per sfidare terreni difficili senza rinunciare alle prestazioni in ambito urbano.

Alcune voci indicano la possibilità che la Jeep Recon possa anche essere disponibile con una versione a combustione interna, sfruttando la stessa piattaforma STLA Large che supporta motorizzazioni ICE. Sebbene un tale derivato potrebbe rappresentare una sfida diretta alla Wrangler, un’offerta ICE potrebbe anche cannibalizzare la domanda di quest’ultima, rendendo la sua introduzione meno scontata. Nonostante ciò, non sarebbe sorprendente se Jeep decidesse di seguire questa strada.

Inizialmente, la produzione della futura vettura era prevista per quest’anno, ma sembra che la tabella di marcia sia stata ritardata. Ora si prevede che una presentazione ufficiale possa avvenire nel 2025, con il modello che potrebbe arrivare negli showroom nel 2026, portando così la nuova Jeep Recon sul mercato a un orizzonte più lontano del previsto.