Nuova Multipla e Panda Fastback: Fiat pronta a sganciare le bombe in questo 2025 appena iniziato

Il 2025 appena iniziato sarà un anno estremamente importante per quanto riguarda Fiat che si prepara a sganciare due vere e proprie bombe destinate a sconquassare il mercato auto nei rispettivi segmenti. Ci riferiamo naturalmente alla nuova Multipla e Panda Fastback. Al momento non è ancora certo che le due auto possano debuttare entrambe nel 2025. Inizialmente era stato detto che la prima ad arrivare sarebbe stata la nuova Multipla nel 2025 seguita poi un anno dopo dalla Panda Fastback.

Il 2025 sarà un anno importante per Fiat con nuova Multipla e Panda Fastback

In seguito però alcune voci emerse hanno parlato di alcuni ritardi per la nuova Multipla con la possibilità che sarebbe stata proprio la nuova Panda Fastback a debuttare per prima. Al momento la situazione non è molto chiara, ma pare proprio che nel corso dei prossimi mesi finalmente Fiat farà chiarezza in proposito e capiremo esattamente quando aspettarci questi due attesi e importanti modelli.

In ogni caso, anche qualora la nuova Multipla e la nuova Panda Fastback non dovessero ufficialmente debuttare entro fine anno, è assai probabile comunque che avremo le prime immagini senza veli dei due modelli che al momento conosciamo solo sotto forma di concept, mostrato in un celebre teaser di Fiat pubblicato lo scorso anno in occasione dei festiggiamenti per i 125 anni del brand lo scorso 11 luglio.

Ricordiamo che entrambi derivano da Fiat Grande Panda che darà origine ad una nuova famiglia di auto che in futuro comprenderà anche un pickup e un camper. Entrambe nasceranno su piattaforma smart car di Stellantis e arriveranno sul mercato in versione elettrica e ibrida. Per quanto rtiguarda le dimensioni entrambe si collocheranno tra il segmento B e C con una lunghezza di circa 4,4 metri per la nuova Multipla e di circa 4,35 metri per la Fiat Panda Fastback.

Se della nuova Multipla sappiamo che la produzione avverrà per l’Europa presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco ancora dubbi vi sono invece per la nuova Panda Fastback. Esteticamente parlando le due auto si differenzieranno per lo stile del posteriore che nel caso della Multipla sarà più suqadrato mentre in quello della Fiat Panda Fastback più coupeggiante. Ovviamente la prima si caratterizzerà per maggiore spazio interno per passeggeri e bagagli. Non a caso di questa auto ci sarà anche la versione a 7 posti. Invece la Fiat Panda Fastback sarà un modello che punterà maggiormente sull’estetica piuttosto che sulla praticità anche se alla fine anche in questo caso il rapporto qualità prezzo sarà elevatissimo.

Per il resto le due auto assomiglieranno e non poco alla recente Fiat Grande Panda. Questo sarà evidente in particolare all’anteriore e anche negli interni. Come detto poc’anzi maggiori dettagli su queste due auto li avremo nei prossimi mesi quando finalmente sapremo il periodo esatto in cui avverrà il loro debutto che non si esclude possa anche avvenire in contemporanea. A breve avremo finalmente le idee più chiare e forse scopriremo anche qualche dettaglio in più su questi due veicoli fino ad ora rimasto celato da Fiat che ama fare sorprese.