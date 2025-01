Le nuove Opel Grandland, Frontera e Mokka brilleranno al Motor Show di Bruxelles 2025

Opel presenterà una gamma di SUV completamente nuova durante la 101a edizione del Motor Show di Bruxelles (dal 10 al 19 gennaio 202). Le nuove Opel Grandland, Frontera e Mokka avranno qui la loro première belga. Tutti questi SUV Opel sono elettrificati, completamente elettrici o in versione ibrida efficiente con tecnologia a 48 volt. Inoltre, Opel presenta modelli popolari come Corsa Electric, Astra Sports Tourer e Vivaro Electric. Il CEO della casa tedesca Florian Huettl terrà un discorso il 10 gennaio tra le 10:00 e le 11:00 e annuncerà un nuovo passo nella strategia di mobilità elettrica di Opel.

Opel punta i riflettori sulla mobilità elettrica a Bruxelles

Opel ha mostrato come il marchio vede il futuro della mobilità con lo spettacolare Opel Experimental Concept. La nuova Opel Grandland dà vita a molte delle innovazioni visionarie della Experimental. Questo SUV è il primo Opel basato sulla piattaforma STLA Medium nativa dei BEV e offre numerose innovazioni e soluzioni sostenibili. Ad esempio, la Grandland è sempre dotata del nuovo Vizor 3D che, a seconda della versione, ha anche un logo anteriore Opel illuminato. Nella parte posteriore colpisce il marchio Opel illuminato ininterrottamente.

All’interno, la Grandland offre due ampi display nella cabina di pilotaggio. Insieme all’Intelli-HUD (head-up display) opzionale, il conducente può sempre tenere gli occhi sulla strada. Inoltre, la modalità Pure riduce il contenuto visualizzato al minimo necessario di notte o a velocità più elevate. Anche i sedili ergonomici Intelli-Seat con cuscini laterali regolabili individualmente – certificati da Aktion Gesunder Rücken eV (AGR) – garantiscono un piacere di guida puro e rilassante.

La sicurezza e il comfort sono aumentati da caratteristiche come l’ illuminazione adattiva Intelli-Lux HD antiriflesso con oltre 50.000 elementi e il pratico Pixel Box. Si tratta di una superficie di vetro illuminata e traslucida sotto la quale lo smartphone può essere caricato in modalità wireless. Con un volume di carico fino a 1.645 litri, anche la nuova Grandland offre molto spazio.

La nuova Opel Frontera è un SUV familiare lungo 4,38 metri con un massimo di sette posti. L’auto offre un ottimo equilibrio tra spazio e rapporto qualità-prezzo. La nuova Frontera ha anche i nuovi Intelli-Seats brevettati nella parte anteriore con una fessura al centro che allevia la pressione sul coccige. Il bagagliaio ha una capienza di 460 litri, che possono aumentare fino a 1.600 litri con i sedili abbattuti. Gli interni presentano un volante di nuova concezione e doppi display da 10 pollici opzionali. La Frontera offre anche funzioni pratiche, come la Smartphone Station, dove lo smartphone funziona come un sistema di infotainment.

Il nuovo Opel Mokka completa il nuovo trio di SUV Opel di Opel. Il design accattivante di Mokka è stato leggermente migliorato, includendo un nuovo logo Opel al centro dell’Opel Vizor. Il cambiamento più grande si trova negli interni, dove l’abitacolo è ora ancora più chiaro e adotta elementi grafici del Vizor. Conducenti e passeggeri potranno inoltre usufruire della prossima generazione di sistemi multimediali e di navigazione. Mokka offre di serie un display digitale del conducente da 10 pollici e un touchscreen a colori altrettanto grande.

Con la navigazione opzionale, una semplice affermazione come “Ehi Opel” è sufficiente per utilizzare il riconoscimento vocale naturale, ora ulteriormente migliorato dall’integrazione di ChatGPT. Il sistema apprende in modo indipendente e può fornire suggerimenti di percorso in base al comportamento di guida del conducente connesso. Gli aggiornamenti delle mappe vengono forniti via etere , mentre la telecamera di retromarcia a 180 gradi opzionale semplifica le manovre in città.

I visitatori del Motor Show di Bruxelles potranno anche dare un’occhiata più da vicino ad altri famosi modelli Opel, come la Corsa Electric, che offre mobilità locale senza emissioni. Chi cerca più spazio può optare per la Astra Sports Tourer, una station wagon compatta con spazio flessibile e comfort. Se necessario, il sedile posteriore può essere ripiegato utilizzando la funzione Easy Fold in un rapporto 40:20:40. Il volume del bagagliaio aumenta poi da 597 a un massimo di 1.634 litri.

I clienti aziendali troveranno nell’Opel Vivaro Elettrico un moderno tuttofare. Il furgone elettrico – che ha un motore elettrico da 100 kW (136 CV) – è disponibile in due lunghezze e con due batterie: una batteria da 50 kWh e un’autonomia fino a 223 chilometri (secondo WLTP) o con una batteria da 75 kWh e un’autonomia fino a 352 chilometri (WLTP 2 ). Inoltre, con un’altezza di circa 1,90 metri, il Vivaro Electric è adatto al parcheggio sotterraneo e, grazie al pratico design del pavimento della batteria, offre completa flessibilità in termini di utilizzo dello spazio e volume di carico. Fino a diciotto sistemi di assistenza alla guida rendono inoltre più facili e sicuri i viaggi di lavoro quotidiani e le manovre in città o in azienda.