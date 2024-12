Stellantis al Salone dell’automobile di Bruxelles 2025 con un’anteprima mondiale e tante novità

Stellantis annuncia la sua partecipazione alla 101a edizione del Salone dell’automobile di Bruxelles 2025, che si terrà dall’11 al 19 gennaio. Con un totale di ben 53 auto nel Padiglione 5 di Brussels Expo, i visitatori potranno trovare i seguenti marchi e le loro auto, in ordine alfabetico: Abarth presenterà la nuovissima Abarth 600e Scorpionissima Limited Edition, la Abarth più potente di sempre, con il suo motore elettrico da 280 CV e 207 kW, una velocità massima di 200 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km in 5,85 secondi per consentire a ogni abarthista di provare il vero brivido della guida sportiva al volante di una Abarth 100% elettrica, con un’autonomia della batteria fino a 334 km nel ciclo combinato WLTP (a seconda dell’equipaggiamento degli pneumatici), esperienza amplificata dal sound unico e potente del generatore sonoro.

Stellantis protagonista con i suoi brand al Salone dell’auto di Bruxelles

Lo stand di Stellantis ospiterà anche l’Abarth 500e, che non è da meno con un potente motore elettrico da 155 CV/113,7 kW, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 42 kWh. Fornisce una coppia istantanea di 235 Nm, offrendo una city car sovralimentata per sentire l’adrenalina a ogni accelerazione. Alfa Romeo sarà protagonista con l’anteprima mondiale dell’affascinante serie speciale Intensa, disponibile sull’intera gamma, che rende omaggio all’identità del brand attraverso contenuti e dettagli esclusivi, uniti alle migliori soluzioni tecnologiche per regalare un’esperienza di guida unica.

Debutterà a livello internazionale anche Junior Q4, che completerà la gamma più ampia del segmento. È disponibile sulla versione Ibrida, che rappresenta la sportività quotidiana di Alfa Romeo in stile urbano. Da non perdere sullo stand, l’anteprima nazionale dell’Alfa Romeo Junior Veloce 280, la versione più performante che debutta incarnando l’attitudine sportiva del marchio in una vettura compatta. Altrettanta ammirazione è attesa per la nuova 33 Stradale, un’autentica opera d’arte in movimento, frutto del perfetto connubio tra bellezza e tecnologia.

La nuova Citroën C3, elettrica e accessibile, offre comfort con le sospensioni Citroën Advanced Comfort e una piattaforma modulare SmartCar multi-energia. In anteprima belga, sarà presentata anche la C3 Aircross, un SUV compatto e versatile che può ospitare fino a 7 persone. La Nuova C4 adotta il nuovo design del marchio, con sedili Advanced Comfort e opzioni ibride ed elettriche. Il C5 Aircross Concept mostra la visione di un futuro SUV, ideale per famiglie. Citroën celebrerà anche i successi dell’Ami, presentando una Ami Tower al suo stand per i quattro anni di micromobilità.

Tra i brand italiani di Stellantis, FIAT sarà presente con 2 novità, la prima, la Fiat Grande Panda! Disponibile in versione ibrida o elettrica, questo veicolo del segmento B è lungo meno di 4 metri, con il suo cavo di ricarica a spirale integrato, con un’abitabilità ben organizzata grazie al suo volume compatto. Con una capacità di 5 persone, la Grande Panda è adatta sia al comfort familiare che alla mobilità urbana odierna. La seconda novità è la deliziosa Topolino, 75 km di autonomia con una ricarica completa in 4 ore, 100% elettrica e senza emissioni di CO2 in uso.

FIAT sarà presente anche con la 600 Hybrid, che offre un’esperienza di guida migliorata, sinonimo di libertà e Dolce Vita; il motore a benzina turbocompresso a 3 cilindri è assistito da un motore elettrico da 48 V per ridurre consumi ed emissioni, per una guida più fluida e rilassante. La Panda, il SUV tascabile a 5 posti, è riconoscibile tra migliaia di auto grazie al suo stile unico. Riunisce il meglio del comfort e della tecnologia, sfoggiando al contempo le sue caratteristiche audaci. FIAT presenta anche la nuova Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition, un mix armonioso di eleganza italiana e impegno etico, progettato per cambiare il mondo con uno stile ineguagliabile.

Jeep presenterà 3 varianti dell’Avenger: la versione Summit Full Electric ed e-Hybrid e l’Avenger 4xe The North Face Edition, una versione esclusiva che celebra l’esplorazione e l’ambiente. L’Avenger 4xe offre un sistema ibrido con trazione integrale, mentre la Renegade e la Compass saranno nella North Star Edition, una serie speciale per commemorare un milione di unità vendute in Europa. Inoltre, sarà esposta la Wrangler 4xe ibrida plug-in Rubicon, con un design rinnovato, sedili regolabili a 12 vie, schermo da 12,3″ e router Wi-Fi integrato per un’esperienza di guida avanzata.

La nuova Lancia Ypsilon è la prima vettura Stellantis nel segmento B premium e segna l’inizio del piano strategico “Rinascimento” del marchio, che include elettrificazione, una nuova rete di vendita e identità. La versione completamente elettrica è la prima 100% elettrica del marchio, con un motore da 156 CV e una batteria da 51 kWh, offrendo un’autonomia di 403 km nel ciclo WLTP. La versione ibrida, con motore da 1,2 litri e 100 CV, garantisce efficienza e affidabilità. Inoltre, la Ypsilon Rally4 HF, con 212 CV, torna nel mondo dei rally grazie alla collaborazione con Stellantis Motorsport.

DS Automobiles presenta la DS N°8, una nuova ammiraglia 100% elettrica, ispirata al concept DS Aero Sport Lounge. Questo SUV Coupé offre design accattivante, raffinatezza, comfort e un’autonomia di 750 km (ciclo WLTP). Con una potenza fino a 350 CV e trasmissione a 4 ruote motrici, la DS N°8 offre connettività avanzata basata su intelligenza artificiale per un’esperienza immersiva. Il lancio in Europa è previsto per l’estate 2025. Insieme alla DS N°8, saranno esposte anche le versioni elettrificate di DS 3, DS 4 e DS 7, ognuna con nuovi allestimenti esclusivi.

Sempre a proposito di Stellantis Leapmotor parteciperà per la prima volta al Brussels Motor Show, pochi mesi dopo il successo della sua joint venture con Stellantis, mirata a potenziare le vendite globali di veicoli cinesi a nuova energia. Il pubblico sarà attratto dalla T03, una compatta elettrica con autonomia di 265 km, premiata per la qualità. Il SUV C10, primo prodotto globale di Leapmotor, offre sicurezza e comfort superiori, con un punteggio NCAP di 5 stelle e 420 km di autonomia WLTP. Dotato di tecnologia avanzata, come l’architettura LEAP 3.0 e interni ecologici, è una scelta ideale per famiglie alla ricerca di un D-SUV elettrico accessibile.

La nuova Opel Mokka si distingue per il design Bold and Pure, con il nuovo Opel Blitz e una firma luminosa a LED, e tecnologie avanzate come l’infotainment con riconoscimento vocale. Gli interni sono arricchiti da un nuovo volante e una console centrale più aerodinamica. La nuova Grandland, esposta con luci Intelli-Lux HD, offre una guida notturna più sicura grazie al sistema LED adattivo. Altri modelli inclusi sono la nuova Frontera, un SUV B elettrificato, la Corsa Hybrid con motori ibridi a 48 volt, l’Astra Sports Tourer in varie versioni e il Vivaro Electric, un furgone completamente elettrico.

Sempre a proposito di Stellantis Peugeot presenterà la sua gamma completa di veicoli 100% elettrici al Brussels Motor Show, la più ampia tra i costruttori generalisti europei. I modelli esposti includono la E-208, con un’autonomia fino a 410 km, la E-2008, un SUV compatto agile, e la E-308 SW, che offre dinamismo e spaziosità. Il nuovo E-3008, un SUV Fastback con un’autonomia di 700 km e un’esperienza di guida immersiva, e la E-5008, un SUV a sette posti con autonomia fino a 668 km. In anteprima anche la E-408, un Fastback elettrico dal design accattivante e una notevole efficienza.

Stellantis Pro One, la Business Unit dedicata ai veicoli commerciali, presenterà quattro modelli multi-energia: Citroën Berlingo, Fiat Professional Ducato, Opel Vivaro Electric e Peugeot E-Partner. Offrendo soluzioni avanzate in propulsione, sicurezza, ADAS e connettività, Stellantis Pro One è il partner ideale per i proprietari di veicoli commerciali. Il nuovo programma “Stellantis CustomFit” permette la conversione e personalizzazione dei veicoli per soddisfare esigenze specifiche, mantenendo elevati standard di qualità e sicurezza. Con il supporto di oltre 550 partner certificati, Stellantis offre soluzioni su misura per clienti privati, PMI e grandi flotte, ampliando continuamente la sua gamma.