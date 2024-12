Alfa Romeo Junior: al debutto la versione a trazione integrale Q4

Come vi abbiamo scritto in un altro nostro articolo Alfa Romeo sarà una delle principali protagoniste del Salone dell’auto di Bruxelles. Tra le novità più interessanti che riguardano la casa automobilistica del Biscione si registra il debutto di Alfa Romeo Junior Q4, versione a trazione integrale del celebre SUV compatto del brand milanese.

A Buxelles il debutto di Alfa Romeo Junior Q4

La nuova Alfa Romeo Junior Q4 rappresenta la versione a trazione integrale del SUV, sviluppata sulla base meccanica della Avenger 4xe. Questo modello adotta un powertrain mild hybrid che combina diverse soluzioni tecnologiche avanzate. Sotto il cofano si trova un motore 1.2 turbobenzina in grado di erogare 136 CV, supportato da un’unità elettrica anteriore con una potenza di 21 kW (29 CV). Al retrotreno è posizionata una seconda unità elettrica con caratteristiche analoghe, dotata di una trasmissione monomarcia specifica.

La presenza della modalità Power Looping garantisce una trazione integrale costante, anche quando il livello di carica della batteria è basso, offrendo così un’elevata efficienza e prestazioni ottimali in ogni condizione di guida. Il risultato è un veicolo che combina sportività, tecnologia e versatilità, perfetto per chi cerca un’auto con capacità dinamiche e prestazioni da vera Alfa Romeo, ma con uno sguardo attento alla sostenibilità.

Il sistema ibrido della Junior Q4 utilizza due motori elettrici: uno sull’asse anteriore, integrato nella trasmissione automatica a doppia frizione a sei marce, e uno sull’asse posteriore, che consente la trazione integrale senza collegamenti meccanici tra gli assi. Questa configurazione assicura una distribuzione ideale della coppia, garantendo trazione ottimale e stabilità in ogni condizione. Il motore posteriore, dotato di un riduttore, moltiplica la coppia fino a 1900 Nm sulle ruote posteriori, migliorando le prestazioni su superfici difficili.

La Junior Q4 offre una guida sicura e versatile, ideale sia per l’uso quotidiano che per attività su terreni impervi o strade innevate. Grazie al selettore Alfa Romeo DNA, è possibile scegliere tra diverse modalità di guida: “Dynamic” per una guida sportiva, “Natural” per il comfort quotidiano, “Q4” per superfici scivolose e “Advanced Efficiency” per ridurre i consumi.

Le sospensioni posteriori MultiLink indipendenti migliorano il comfort e la trazione, adattandosi perfettamente a ogni tipo di strada. La tecnologia Power Looping mantiene la trazione integrale anche con una batteria poco carica, garantendo prestazioni sempre affidabili e sicure.