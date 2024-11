Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce: 280 CV di passione 100% elettrica

Alfa Romeo Junior si afferma come elemento centrale nella strategia di elettrificazione del marchio, segnando il ritorno in un segmento fondamentale della sua storia e portando il DNA sportivo del brand a una nuova generazione di appassionati. La Junior Elettrica Veloce rappresenta l’apice della sportività in versione completamente elettrica, combinando piacere di guida, eleganza e prestazioni distintive.

Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce è ricca di elementi e piccoli dettagli che rafforzano la sua vocazione dinamica

Compatta e maneggevole, la Junior Veloce offre un’ottima tenuta di strada e un carattere dinamico, accelerando da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e superando i 200 km/h. All’interno, gli spazi sono generosi e il bagagliaio da 400 litri è il più ampio della sua categoria. Con un’autonomia WLTP di 334 km e una ricarica rapida che consente di passare dal 10% all’80% in 30 minuti su stazioni da 100 kW, l’auto unisce emozione e praticità.

Le prestazioni sono ulteriormente migliorate dal differenziale Torsen D di quarta generazione, una novità per i veicoli elettrici a trazione anteriore. Questo sistema garantisce una distribuzione della coppia motore costante e dinamica, ottimizzando l’aderenza su strada e su altre superfici a seconda dello stile di guida e delle condizioni.

Al volante, l’Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce ha il selettore della modalità di guida DNA, che permette di scegliere tra tre modalità: Dynamic, che enfatizza il raggiungimento delle massime prestazioni, Natural, che ricerca l’equilibrio tra sensazioni sportive, comfort e consumi energetici, e Advanced Efficiency, che dà la massima priorità all’efficienza e all’autonomia.

Per andare oltre, questa versione è dotata della modalità B, che offre un’intensa rigenerazione della carica della batteria durante la frenata e la decelerazione. Precisamente, la Junior Veloce dispone di un impianto frenante specifico, adattato alle sue elevate prestazioni, che incorpora freni a disco da 380 mm sull’asse anteriore con pinze monoblocco a 4 pistoncini. Anche le sospensioni beneficiano di un’esclusiva taratura sportiva.

Nella sezione estetica, la versione Veloce incorpora elementi come gli interni SPIGA, con sedile premium elettrico e riscaldato con funzione di massaggio lombare, pedaliera sportiva e soglia della porta in metallo e volante rivestito in pelle o il cancello elettrico a mani libere all’esterno , si distingue per dettagli come lo scudetto centrale “Progresso”, che sfoggia con orgoglio il “Biscione” nella tonalità Diamond Black o i suoi esclusivi cerchi in lega Venti da 20”, appositamente progettati per veicoli elettrici ad alte prestazioni.

Per quanto riguarda le funzioni di assistenza alla guida, dispone di cruise control adattivo con centratura della corsia e assistenza negli ingorghi o di una telecamera per la visione posteriore con griglie dinamiche. L’assistente virtuale “Hey Alfa” è il copilota perfetto in ogni tipo di situazione, grazie all’intelligenza artificiale generativa, mentre il sistema di navigazione EV Routing, associato alla carta virtuale Free2Move, offre l’accesso a 600.000 punti di ricarica in tutta Europa.

Con l’Alfa Romeo Junior, il “Biscione” torna nel segmento delle compatte premium con un modello dirompente, che ridefinisce i canoni della sua categoria e reinterpreta gli stilemi del marchio. Erede di modelli leggendari come le diverse generazioni della Giuletta o l’audace MiTo del 2008, l’Alfa Romeo Junior conserva tutto il DNA sportivo ed estetico del “Biscione”, con elementi come il quadro strumenti “Cannocchiale” e il frontale ispirato al modelli classici del marchio, in cui non mancano né la griglia triangolare né una reinterpretazione del trilobo. Le sue tre luci a LED anteriori su ciascun lato della griglia strizzano l’occhio alle auto sportive come la SZ e la Brera. Il suo nome ha una storia lunga e di successo all’interno del marchio, a cominciare dalla GT 1300 Junior del 1966.

Nelle sue dimensioni compatte, 4.173 mm di lunghezza e 1.535 mm di altezza, l’Alfa Romeo Junior concentra tutto il DNA sportivo del marchio. Questo impegno per le emozioni e le sensazioni non è in contrasto con il comfort o la praticità, con innovazioni che semplificano la vita quotidiana, come l’Alfa Romeo Cable Organizer.